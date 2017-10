Santa Fe prohibió la pirotecnia y en Rafaela se reaviva la polémica

Llega fin de año y, casi como una tradición, los cuerpos legislativos comienzan a avanzar en la idea de prohibir el uso de la pirotecnia, total o parcialmente. Tal fue el caso del Concejo de la ciudad de Santa Fe que, después de casi 6 años, el Deliberativo logró declarar por unanimidad a la capital provincia “Territorio Libre de Pirotecnia”.

Concretamente, en Santa Fe quedó prohibida la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista y minorista y uso particular de pirotecnia o cohetería. De acuerdo a lo que marca el diario El Litoral, sólo hay dos excepciones: el uso de “fuegos artificiales visuales” por parte de particulares e instituciones públicas o privadas (en tanto se trate de la organización y realización de espectáculos), previa autorización del Ejecutivo o aplicación competente designada por éste; y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a sus integrantes “en el ejercicio de sus funciones específicas”.

La ordenanza también especifica que se le da al Ejecutivo "un plazo máximo e improrrogable de dos años para la instrumentación progresiva de la prohibición".

Quienes no se ajusten a la nueva normativa quedarán expuestos a percibir sanciones. Dice la ordenanza que la primera infracción será penada con multa de (el valor de) un salario mínimo, vital y móvil (que desde el 1º de julio de 2017 está fijado en 8.860 pesos) y decomiso de mercadería. En la segunda infracción, la multa será el equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil, decomiso de mercadería y clausura del comercio por un día; y la tercera infracción, multa de tres o cuatro salarios mínimo, vital y móvil, decomiso de la mercadería y clausura del comercio de dos o cinco días.



EN RAFAELA

Mientras tanto, en el Concejo de nuestra ciudad, se encuentra en carpeta un proyecto de ordenanza de Raúl "Lalo" Bonino (acompañado por el resto del bloque, Ana Carina Visintini y Hugo Menossi), en donde propone declarar a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia Sonora”.

Al mismo tiempo se prohíbe "en todo el ejido de la Ciudad de Rafaela el uso particular, fabricación, tenencia, guarda, acopio, exhibición, manipulación, depósito, circulación, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, tanto a mayoristas como minoristas, personas físicas o jurídicas, domiciliadas en este municipio o no, de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada, de elementos de pirotecnia sonora y todo otro producto destinado a provocar efectos auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión".

El artículo 3º genera bastante polémica: afirma que "responderán solidariamente ante el incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza quienes presten colaboración de manera directa, indirecta o faciliten el mismo". Por ejemplo, si en un partido de fútbol hay bombas de estruendo, paga el club. O, si son menores, serán responsable los padres. Las multas son sumamente onerosas: van de $ 23.000 a 460.000.

Hay una excepción: "la realización de espectáculos en que se utilicen fuegos de artificio con 'efectos exclusivamente visuales', destinados a entretenimiento de la comunidad o conmemoración de eventos especiales, autorizados previamente por el Departamento Ejecutivo Municipal".



LOBBY

Hace algunas semanas, llegó al Concejo Municipal una nota firmada por Mario Ruschin y Herman Antonini, Presidente y Secretario respectivamente de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA). En la misma, manifiesta su "voluntad para trabajar juntos para que esta sana actividad pueda disfrutarse en la localidad con la máxima seguridad y armonía, aportando al desarrollo económico, empleo y diversión de la población.

"Queremos brindar nuestra experiencia en materia de seguridad, prevención, comercialización correcta, normativa nacional, internacional y legislación comparada, así como campañas de concientización y uso adecuado de los productos", manifiestan y agregan que "la pirotecnia ha evolucionado significativamente en los últimos años, con materiales y procesos cada vez más seguros y controles rigurosos, información a menudo desconocida por su especificidad que nos complacería compartir con ustedes".

"La pirotecnia, además de ser un elemento de festejo, está profundamente arraigada en la cultura y costumbres argentinas, en todas sus clases sociales", sostienen y agregan que "son parte de un folclore que el Estado tiene la obligación de respetar y no obstaculizar. Una mayoría silenciosa disfruta de los fuegos artificiales y tiene derecho a ello". Imposible dejar más en claro sus intereses y las formas en tratar de sostener el negocio.

No es la primera vez que la CAEFA hace llegar una nota al Concejo rafaelino. En 2012, ya mantuvieron una reunión y evitaron que se aprobara una ordenanza prohibiéndolo todo. Ahora, habrá que ver qué fin tiene esta historia.