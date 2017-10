Podría ser titular Martín Pelosi

El plantel de 9 de Julio tuvo 20 minutos de fútbol en la tarde del viernes, de cara al partido que disputará este domingo como local, desde las 17, ante Rivadavia de Venado Tuerto por la 14ª fecha del Federal B con el arbitraje de Enzo Silvestre.El entrenador Maximiliano Barbero dispuso un cambio en el once titular en relación al equipo que viene de caer ante Tiro Federal, con el ingreso de Martín Pelosi para jugar como volante por izquierda. El que deja la formación es Kevin Muñoz, acompañando de tal modo Guillermo Funes a Rubén Tarasco en el ataque.Entonces, el once inicial sería con: Julián Maina; Mariano Canavesio, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco; Hugo Góngora, Maximiliano Aguilar, David Cardelino y Pelosi; Funes y Tarasco.LOS DEMAS PARTIDOSRecordemos que este domingo, además, jugarán: a las 16, ADIUR de Rosario vs. Tiro Federal, Silvio García (Rosario); Unión Totoras vs. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, Gonzalo Barrios (Esperanza). Lunes a las 16, Coronel Aguirre vs. Atlético San Jorge, Roberto Franco (asistentes Ariel Gorlino y Gonzalo Hidalgo, todos de Rafaela).