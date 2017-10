Ya están prohibidas las bombas de estruendo

El Concejo votó una ordenanza en tal sentido en 2013 y comenzó una campaña de concientización. Y el año pasado prohibieron su uso en cualquier tipo de espectáculo organizado por el Municipio. Pero no alcanza al resto de la población. Se presentaron 10.000 firmas pidiendo que no se venda, para proteger animales, personas con discapacidad y ancianos.

La ciudad de Rafaela tiene un largo debate acerca de la pirotecnia. El Concejo Municipal cuenta con una carpeta con 10.000 firmas en las que solicitan la prohibición total de estos elementos, entregados por un grupo de ciudadanos autoconvocados “Por una ciudad libre de Pirotecnia”.

En los fundamentos que brindan para tomar tal postura sostienen que “hay chicos con capacidades especiales, que no pueden tolerar los ruidos generados por la pirotecnia y con cada ‘festejo’ inapropiado de otros, terminan escondidos bajo la cama, en el placard o incluso casos en que se golpean, se muerden y se lastiman a sí mismos. Hay geriátricos y hogares particulares de Rafaela donde abuelitos ante el susto que le provocan los estruendos intentan pararse, se caen, se lastiman. Se ven privados de disfrutar una tarde de sol los fines de semana ante la posibilidad de que suene una bomba que los asuste. En el hospital, clínicas y sanatorios con internaciones, así como en muchos hogares particulares, hay personas enfermas, que sufren malestar y dolor, cuyo reposo es interrumpido por los estruendos que genera la pirotecnia, a lo largo de todo el año y en ocasiones durante horas. Destacamos el pedido de ayuda desde cada familia rafaelina cuyo bebé, niño o mascota teme a los ruidos generados por la pirotecnia, provocando que se asusten, lloren y griten. En los animales estos ruidos generan palpitaciones, taquicardia y muerte. En muchos casos ante el susto, provocan destrozos en sus casas y logran escaparse. El daño no sólo afecta al animal sino a su familia, a los chicos de la casa, a las personas mayores, que sufren la pérdida de su mascota. Destacamos que no sólo se expone a daños físicos quien usa la pirotecnia sino a todos aquellos que se encuentran cerca, corriendo los mismos riesgos: pérdida de la audición, heridas, quemaduras, muerte, así como daños materiales en viviendas y autos”.

En la actualidad, hay dos normas vigentes sobre este tema. En 2013 se aprobó la ordenanza Nº 4638 en donde en su artículo primero se prohíbe "en el éjido de la ciudad de Rafaela la tenencia, venta, acopio, exhibición y expendio al público en forma onerosa o gratuita, de artificios de pirotecnia de los denominados bombas de estruendo, de 1 pulgadas o más, u otros de similar o mayor poder explosivo, aunque los mismos sean de fabricación autorizada". Asimismo, se indica que "cualquier habitante de la ciudad que detecte y/o constate que se están infringiendo las prohibiciones del art. 1º) , podrá denunciar por escrito dicha circunstancia ante la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, bajo las formalidades y requisitos que serán establecidos por vía reglamentaria".

El año pasado se aprobó otra, la Nº 4852, que prohíbe "en todos los espectáculos y/o eventos organizados por la Municipalidad de Rafaela, o dependencias asociadas, la utilización de pirotecnia de cualquier tipo", al tiempo que invita"a los organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones sociales, culturales y deportivas, y empresas de la ciudad a adherir a esta normativa". Pero no prohíbe su uso. Entre los motivos que siempre se esgrimieron fue la imposibilidad de poder concretar un control efectivo del tema. Es por eso que el Ejecutivo encaró una campaña de concientización al respecto.