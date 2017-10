Buen aporte rafaelino

Los Juegos Nacionales Evita, que terminarán hoy en Mar del Plata, han deparado buenas actuaciones de los representantes de Rafaela y zona, que integran la delegación de la provincia de Santa Fe.En nuestra edición del miércoles informábamos sobre el triunfo de Araceli Mondino en los 80 metros con vallas de la categoría Sub 14. En la víspera, Mondino junto a Valentina Aballay -también de nuestra ciudad- integraron la posta 5x80 que obtuvo el primer puesto y logró un nuevo oro.Asimismo, en estos Juegos también se destacó Lucas Suárez, un chico oriundo de Tacural, que llegó hace un mes al CRAS y en las pruebas combinadas fue subcampeón. Suárez, junto con Mondino, ya fueron convocados para el Sudamericano Sub 14 que se hará en Bolivia a comienzos de diciembre.En otras disciplinas, cabe mencionar que el ciclista Santiago Lambert (Sub 14) logró la medalla de bronce en las vueltas puntables, mientras que estuvo muy cerca en el scratch, donde quedó cuarto.En acuatlón, Pedro Emmert obtuvo la medalla de plata en la distancia larga, con distancias de 400 metros de nado y 3.000 de pedestrismo.DERROTA EN HOCKEYPor otra parte, el representativo de CRAR Sub 16 perdió ayer ante CABA 2 a 1 y quedó sin chances de pelear por las medallas. Jugará este sábado por el séptimo puesto.