Repudio a Bonfatti

El legislador nacional, Lucas Incicco, presentó un proyecto de Declaración para repudiar las declaraciones del ex gobernador santafesino, quien en un acto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, afirmó que “el pueblo se equivoca, lo hizo con Hitler y ahora lo hace con Macri”.

La iniciativa, que lleva la firma de los diputados nacionales de Cambiemos, declara que las opiniones del ex gobernador por la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, “no hacen más que ofender a la democracia, ultrajar la razón y ofender a las víctimas del Holocausto”

“El Holocausto constituyó la página más oscura en la historia de la humanidad, en la que el régimen nazi aniquiló a seis millones de judíos, entre ellos un millón y medio de niños, en forma sistemática. Que Antonio Bonfatti compare a un gobierno democrático con la peor tragedia del siglo XX habla de un dirigente que no es respetuoso de las diferencias políticas, del pluralismo y de la diversidad”, dijo Lucas Incicco.