Farid Suárez es campeón argentino Sub 23 en KM

Hubo buenas noticias para el ciclismo rafaelino en el Campeonato Argentino de Pista para Elite, Sub 23, Damas y Adaptado que tuvo su primera jornada en el Club Ciclista Esperancino, en la ciudad cabecera del Departamento Las Colonias.Con algo de retraso, una vez que mejoró la condición climática, se dio comienzo a toda la actividad en las diferentes especialidades.La primera que tuvo definición fue la persecución individual. En damas, Daiana Morettini consiguió la medalla plateada para ACCOS, luego de haber tenido un muy buen tiempo en la clasificación, en la final fue superada por la multicampeona local, Valeria Muller que repitió el título como hace 18 años en su casa.En la persecución individual masculina, el rafaelino Mauro Agostini (Litoral Santafesino) fue quinto en la clasificación y no pudo acceder a la lucha por las medallas.Luego, en el kilómetro, Farid Suárez mostró su gran potencial y se llevó el título en Sub 23 con un tiempo de 1m07s091/1000, dándole el primer oro a ACCOS. En esta categoría fue segundo Agustín Caspe (F.C. del Sud) y tercero Exequiel Bauer (Río Uruguay). En tanto, por muy poquito, Farid no se llevó el campeonato Elite, ya que fue superado solamente por 79 milésimas por el sanfrancisqueño Juan Pablo Serrano, pero igualmente es una medalla de plata muy valiosa. El podio lo completó Caspe.También se corrieron los 500 metros de damas, donde ganó la santiagueña Natalia Vera, que entrena en el Club Ciclista de Rafaela, con 37s060. Segunda fue Andrea Perino (Litoral Santafesino) y el podio lo completó la rafaelina Andrea Guenzi (ACCOS).