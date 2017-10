Controles, eje del proyecto en el Concejo

Recientemente, el bloque de concejales del PJ reingresó para el debate legislativo el proyecto de ordenanza que pretende renovar la normativa vigente sobre los geriátricos. La delegación de los controles al Municipio por parte de la Provincia fue clave para que no saliera oportunamente.En diciembre del año pasado, una delegación rafaelina viajó a Santa Fe para charlar con autoridades del Ministerio de Salud, quienes le dejaron en claro que no tienen recursos suficientes (humanos y materiales) para realizar los controles. El Municipio propuso que se reestructure el Nodo, para crear un equipo itinerante que permita controlar algunos casos. No hubo respuesta. Sin embargo, ahora sí se hicieron los controles. Bienvenidos sean, demuestra que con voluntad política se puede lo que antes se declamaba como impedimento.Los concejales del peronismo, además de presentar el proyecto de ordenanza, también enviaron a finales de septiembre una nota al ministro de Salud, Miguel Angel Rodríguez, solicitando una audiencia "a la mayor brevedad posible" para "planificar acciones conjuntas y coordinadas entre el Estado Provincial y Municipal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores". Aún no hay novedades al respecto.