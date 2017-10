Atlético le ganó a Sportivo Norte

Anoche, en continuidad de la 11ª fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético de Rafaela derrotó 2 a 1 a Sportivo Norte. Los goles de la ‘Crema’ fueron anotados por Nicolás Toloza, a los 33m y 20m, uno en cada tiempo. El del complemento, fue de penal. A los 30m del segundo tiempo el local se quedó con diez por la expulsión de Franco Gómez.El ‘Negro’ había abierto el marcador gracias a la conquista de Daniel Barrera, a los 10 minutos de partido.En Reserva Atlético le ganó 4 a 3 a Sportivo Norte, y aún con dos fechas por jugarse, ya se coronó campeón.Ya jugaron Unión de Sunchales y Ramona, que igualaron 0 a 0. La fecha sigue así:Domingo 15/10, a las 15:30 hs: Argentino Quilmes vs. Ben Hur (Enrique Calderón), Ferrocarril del Estado vs. La Hidráulica (Ariel Gorlino), Brown de San Vicente vs. Deportivo Libertad (Franco Ceballos), Florida de Clucellas vs. Peñarol (Mauro Cardozo). Lunes 16/10, a las 15:30 hs: 9 de Julio vs. Argentino de Humberto (Javier Simoncini).El domingo se juegan los partidos de ida por la etapa final por el ascenso con el siguiente programa: Zona Norte: Reserva, 14 hs Moreno vs Unidad Sancristobalense (Sergio Romero), Primera 15:30 hs Dep. Aldao vs. Independiente Ataliva (Víctor Colman). Zona Sur, Primera 15:30 hs Santa Clara vs Bochazo (Gonzalo Hidalgo), Zenón Pereyra vs Talleres MJ (Silvio Ruiz).