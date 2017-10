Macri cerró IDEA con pedidos para empresarios y sindicalistas

MAR DEL PLATA, 14 (Mayra García, enviada especial de NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que los empresarios deben "invertir" y los sindicalistas "aceptar alguna flexibilidad", al hacer un análisis de las discusiones que tiene por delante el país en el cierre del 53 Coloquio de IDEA. En el salón central del hotel Sheraton, el mandatario nacional también se refirió al rol de la Justicia y consideró que "lo único que te garantiza no volver atrás es tener una Justicia que haga cumplir la ley".

Ante cientos de empresarios, Macri sostuvo que el Gobierno, el sector privado y los sindicalistas tienen "que sentarse a una mesa y ver de qué manera defender el trabajo" y pensar "cómo garantizar que esos trabajos van a existir dentro de 10 años".

"Obviamente, tenemos que bajar los impuestos y mejorar la infraestructura, ustedes (a los empresarios) tienen que invertir y los sindicalistas aumentar el presentismo y aceptar alguna flexibilidad", enfatizó el jefe de Estado, que visitó IDEA en medio de un férreo operativo de seguridad en el hotel y alrededores.

Macri sostuvo que siente "que hay muchos miedos y mucho conservadurismo" alrededor de la discusión laboral, pero señaló que es momento de "abrirse".

"Como decía (Juan Domingo) Perón, la estrella polar de un país es la productividad y cada argentino debe generar por lo menos lo que consume. Con eso hay que sentarse a una mesa y ver de qué manera defender el trabajo", remarcó.

En otro orden, Macri afirmó que "lo único que te garantiza no volver atrás es tener una Justicia que haga cumplir la ley" y subrayó que "a los más poderosos más le tiene que caer el peso de la ley".

"Los jueces no tienen que ser amigos de los políticos, tienen que ser amigos de la ley. Cuando veo hoy el nivel de descrédito que tienen los jueces en las sociedad me da pena", señaló el mandatario nacional.

En momentos en que la exmandataria Cristina Kirchner enfrenta varias causas en Comodoro Py, el Presidente puso como ejemplo a Brasil y dijo que a los jueces del país vecino "no les importa si son presidentes o expresidentes" a quienes tiene que investigar.

El jefe de Estado, que llegó a Mar del Plata acompañado por su esposa, Juliana Awada, insistió en que "el desafío de fondo acá no es un problema de modelo económico", sino "un cambio cultural, de volver a reafirmar los valores, la cultura del trabajo y que el esfuerzo dignifica".

"Cosas que son básicas, pero el populismo fue alterando eso en la cabeza de la sociedad y la puso en crisis", cuestionó.

En ese marco, expresó que "en este país sobra talento", pero "la cultura de la viveza criolla, en la que siempre gana el que hace trampa, arruinó a todos".

"La viveza llegó a convivir con el narcotráfico, trajo un daño enorme. Por suerte, hemos llegado a tiempo, este año y medio hemos trabajado durísimo y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina", enfatizó Macri, que clausuró el Coloquio con una charla con Javier Goñi, presidente de IDEA y gerente general de Ledesma, y Gastón Remy, presidente del 53° Coloquio y presidente de Dow Argentina.

El jefe de Estado también bromeó con los empresarios y volvió a explicar su término "círculo rojo".

"¿Qué es el círculo rojo? Acá son todos del círculo rojo, no hay dudas", expresó Macri, generando risas entre los presentes, y aclaró: "Es la gente políticamente involucrada, que lee los diarios todos los días, que participa y discute. Cuanto más grande es el círculo rojo y más coraje tiene, más sólida es la institucionalidad del país".

El mandatario nacional cerró el 53 Coloquio de IDEA, por el que pasaron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros dirigentes y candidatos del oficialismo.