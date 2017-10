Expectativa comercial por el Día de la Madre

Este domingo se celebra el Día de la Madre en nuestro país y Rafaela no escapa al movimiento comercial que generan las ventas de los últimos días y que, seguramente, se acrecentarán en el día hoy.

El director de Scentia, Osvaldo del Río, sostuvo que "el consumo se está reactivando" y subrayó: "De acá en más esperamos un crecimiento moderado, pero más sostenible. No se van a ver los números espectaculares que se daban hace diez años, entre otras cosas porque la base de la que se parte es mucho más alta".

Así, este fin de semana se celebra el Día de la Madre en la Argentina y los comerciantes esperan que la demanda aumente durante este sábado, por lo que en los grandes centros comerciales de las principales ciudades los locales extienden sus horarios de atención.

OLX, plataforma líder de clasificados online en el mundo, realizó una encuesta entre sus usuarios para saber qué esperaban regalar o recibir por el Día de la Madre, por lo que arrojó datos respecto del tipo de demanda para esa fecha.

El 34% de los encuestados manifestó que comprará el regalo este mismo fin de semana, el 39% lo hizo una semana antes, el 24% espera promociones y únicamente el 4% señaló que lo compra con un mes de anticipación.

La encuesta fue respondida por 1.040 usuarios, de los cuales el 55% que respondió es mujer -86% son madres- y el 45% restante, hombre.

Las madres que participaron de la encuesta indicaron que les gustaría recibir ropa y calzado (57%), electrónica como tablet o celular (29%), perfumes (19%) y un viaje (18%).

Sin embargo, al ver que es lo que creen que les van a regalar efectivamente hay algunas diferencias ya que el 34% cree que no le van a regalar nada, un 39% piensa que el presente que recibirán será ropa o calzado, un 11% algún aparato electrónico, mientras un 11% cree que será un perfume.

Los hombres encuestados afirmaron que van a regalar ropa y calzado (36%), electrónica (Tablet o celular) (22%), perfume (16%) y joyería (10%).

Por otro lado, al consultarles a quiénes le iban a regalar este año, tanto hombres como mujeres expresaron que la mayoría le va a regalar a su madre (57%), su pareja/esposa (22%), suegra (14%), hermana (13%), a nadie (11%), hija (7%) y cuñada (6%).

La mayoría de los participantes de la encuesta manifestaron que tiene pensado gastar más que el año pasado (48%), el 15% espera gastar menos y el 37% el mismo monto que en 2016.