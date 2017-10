Atlético busca ratificar su momento en Tandil

La ‘Crema’, que viene de ganarle a Estudiantes de San Luis, visita hoy (20:30 hs) a Santamarina. El DT Bovaglio no confirmó el once inicial ya que Lucas Pittinari viajó con una molestia muscular.

Atlético de Rafaela viene de conseguir su primera alegría en casa y este sábado, cuando esté visitando a Santamarina de Tandil, en uno de los juegos correspondientes a la quinta fecha de la Primera B Nacional, intentará repetir el camino del éxito, el que le dio también la posibilidad de sumar en su primera salida en Jujuy, o volverse con una unidad de su salida con Riestra.Para esto, Lucas Bovaglio apuesta al regreso de Nicolás Dematei en lugar de Gianfranco Ferrero en la posición de tres. El ‘Vikingo’ ya cumplió con la fecha de suspensión y es por esto que retorna a su posición. En el medio, Lucas Pittinari, que viajó con una molestia en el isquiotibial izquierdo, es duda y hoy se definirá si juega o si en su lugar ingresa Facundo Soloa. ¿El resto? Los mismos que vienen de ganarle a Estudiantes de San Luis por 2 a 0 en el Monumental de Alberdi.En la semana también tuvieron alguna molestia muscular Enzo Gaggi y Emiliano Romero, ambos mediocampistas ya se encuentran recuperados y no tendrán inconvenientes para estar en la noche de hoy.¿El equipo? Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Wilfredo Olivera y Dematei; Gaggi, Pittinari o Soloa, Romero y Jorge Velázquez; Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener.También viajaron Jorge Carranza, Tomás Baroni, Ferrero, Alexis Nicolás Castro, Matías Valdivia, Mauro Albertengo y Manuel Bustos. Si juega Pittinari, uno de estos quedará al margen ya que Soloa irá al banco, de lo contrario, el exBelgrano es el que quedará como jugador 19.El viaje se demoró algo más de la cuenta y es por eso que Atlético tuvo que entrenar por la tarde y no por la mañana como lo tenían previsto. En el mismo, se lo probó a Pittinari y la molestia persistía.Por su parte, Santamarina de Tandil tendrá tres modificaciones en relación al once inicial que presentó en su visita al Deportivo Morón. Tras cumplir con la suspensión retorna Braian Guille. Mientras que Ezequiel Barrionuevo se recuperó de una molestia muscular y también será de la partida, junto a Agustín Cardozo, que no lo era desde la primera fecha.De esta manera salen del equipo Balmaceda, González Mitilli y Martínez, para los ingresos de Cardozo, Barrionuevo y Guille.El conjunto dirigido por Héctor Arzubialde aún no han podido ganar y sólo suma un punto, conseguido en la fecha 3 ante Mitre de Santiago del Estero (1 a 1). Luego perdió con Aldosivi (1-2), All Boys (1 a 0) y Morón (1 a 0).Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González Bordón, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Leonardo Fredes, Leonel Pierce, Agustín Cardozo y Ezequiel Barrionuevo; Braian Guille y Martín Michel.Héctor Arzubialde.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Facundo Soloa o Lucas Pittinari y Jorge Velázquez; Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener.Lucas Bovaglio.Municipal General San Martín de Tandil.Yamil PossiNicolás Fermín Bravo y Walter Ferreyra.20:30 (TyC Sports Play).