Después de las elecciones, un Congreso del consenso

MAR DEL PLATA, 14 (NA). - Los legisladores Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó, Graciela Camaño, Mario Negri y Diego Bossio coincidieron ayer en que luego de las elecciones del domingo 22 habrá un Congreso "del consenso", al compartir un panel de debate en el 53 Coloquio de IDEA.El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que después de los comicios "comenzará un diálogo que no hubo en este tiempo de elecciones". "A partir del 23 de octubre vamos a comenzar un diálogo como no hubo en este tiempo de las elecciones. Va a ser una Cámara totalmente distinta, porque 100 diputados van a ocupar por primera vez el cargo, es decir, que hay 100 que no van a ser reelectos, comienza una nueva etapa", enfatizó Monzó.Además, indicó que "confía en esta nueva composición", porque tendrá a dirigentes "que tienen referencia en los gobernadores y eso hace que tengan conciencia de gobernabilidad".En el salón central del Sheraton marplatense, agregó: "Señores empresarios, tengan la seguridad que se terminó esta polarización que hizo tan mal a los argentinos y el 23 de octubre este oficialismo va a trabajar buscando los consensos con la oposición".A su turno, Pichetto evaluó que "después de las elecciones el Gobierno tiene otra oportunidad" para acercarse a la oposición y expresó que "lo que hay que construir tiene que salir de la brecha, la antinomia, la radicalización, de minorías internas que no tienen voto, pero dominan las calles en un conflicto".El rionegrino subrayó que el país "se debe un proyecto político donde se pueda dar un disenso democrático"."La lógica no es la lógica de pensar lo peor, de que al otro le vaya muy mal, sino que hay que construir opciones, avanzar en ideas y el Gobierno tiene que tener la inteligencia de convocar a un diálogo para políticas de estado", aseguró el jefe del bloque de senadores nacionales del FPV-PJ.En el mismo escenario, Negri destacó que el Gobierno está "encontrando un rumbo" para el país y remarcó que en el Congreso "hubo consenso y va a haber consenso" después de las legislativas. "Un voto de confianza no es un cheque en blanco, es solo la capacidad de administrar responsablemente", sostuvo el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados y afirmó: "Mauricio Macri no es Carlos Menem y Cambiemos no es la década de los 90, eso pasó".A la vez, anticipó que la Casa Rosada planteará la discusión impositiva tras las elecciones y aclaró: "Cuando hablemos de reforma tributaria se va a poner arriba de una mesa todo, las provincias con ingresos brutos, la Nación con la plata que tiene. Vamos a discutir entre todos y nadie se va llevar más de lo que le corresponde".Camaño, que llegó al Coloquio acompañada por el exministro de Economía Roberto Lavagna, cuestionó que como consecuencia de que el kirchnerismo "dejó la vara muy baja", ahora algunos sectores se "conforman con que suba un poquito". "Hasta hace poco tiempo eramos muy críticos de la inflación y ahora parece que un 28 por ciento nos conformamos", advirtió la diputada del Frente Renovador. Pidió, al respecto, colocar "una vara alta, porque es la única manera de construir futuro de verdad".Para Bossio, hay que "encontrar una manera de dialogar y generar consensos" entre el oficialismo y la oposición, además de acordar "un método para resolver conflictos". Además, destacó la necesidad de una reforma tributaria, tras señalar que existen "96 impuestos distintos, 64 mil normas tributarias y un 21% de IVA".