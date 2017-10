Cristina contra todos

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La candidata a senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezó ayer un acto en Mar del Plata donde criticó al Coloquio de IDEA que se realiza en la misma ciudad, al señalar que hay empresarios "sabelotodos" que quieren "enseñar cómo se baja la inflación" pero que sus "recetas" las aplicó el Gobierno "y no acertó con ninguna".La expresidenta realizó una actividad de campaña en el barrio Malvinas Argentina de la ciudad de Mar del Plata, adonde también viajó el presidente Mauricio Macri para participar del cierre del Coloquio de IDEA, una cumbre empresaria a la que ni Cristina ni Néstor Kirchner asistieron durante sus 12 años de gestión.Durante el acto, la postulante al Senado puso la mira en Macri y en los empresarios de IDEA, al señalar que las "recetas" que "recomendaron" siempre desde ese espacio "las hizo este Gobierno y no acertó con ninguna", al tiempo que se refirió a la suba de la inflación dada a conocer por el INDEC.Al respecto, calificó a los empresarios de IDEA como "señores sabelotodo" que le "enseñaban al Gobierno cómo bajar la inflación" durante su administración y agregó: "¿Por qué no le preguntan hoy (al presidente Macri) si no hay consumo y hay desocupación y hay tasas de intereses astronómicas, cómo es que hoy hay inflación más alta que en el 2015".En este sentido, la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires chicaneó a Macri al recordar que "quien preside hoy el país dijo en campaña que lo más fácil iba a ser bajar la inflación".