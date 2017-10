Presentaron el plan hídrico de la macrocuenca del Vila-Cululú

A través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, se expuso este jueves en Rafaela, un informe con intervenciones concluidas y otras en marcha en Las Colonias y Castellanos. También fue presentado el Plan Hídrico Integral para toda la macrocuenca Vila-Cululú, elevado a Nación conjuntamente con Córdoba, solicitando el financiamiento a través del Fondo Hídrico Nacional. Este plan incluye canalizar 107.2 kilómetros y construir más de 28 puentes, entre otras acciones estructurales que beneficiarán a 45 mil ciudadanos.

Durante la presentación, que fue en la sede del Centro Cívico de la Región 2, se expuso un informe con las obras concluidas, las que están en marcha y las proyectadas para toda la macrocuenca Vila-Cululú, cuyo plan director fue elevado al Gobierno Nacional a comienzos de septiembre, solicitando el financiamiento que por derecho corresponde percibir. El mismo exige una inversión de 397 millones de pesos.

“El proyecto rubricado conjuntamente con la provincia de Córdoba podría o debería financiarse con lo que se recauda a través del Fondo Hídrico Nacional, una tasa que se aplica en el país sobre la venta de nafta y GNC y que se destina a evitar inundaciones y anegamientos”, explicó el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni.

El funcionario precisó que este plan director, integral y de largo plazo para la readecuación del sistema Vila-Cululú “demandará una inversión de 397 millones de pesos que la provincia de Santa Fe, sin ayuda nacional, no está en condiciones de afrontar en este momento”.

“No obstante -aclaró- eso no impidió ni impide que sigamos realizando con fondos propios las obras de emergencia que fueron requeridas y las de mediano plazo. Ahora buscamos una solución estructural para toda la región hídrica que compartimos con Córdoba, como sucede con el resto de las regiones que integran la provincia”.

A su turno, el subsecretario Operativo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Nicolás Mijich, explicó que el proyecto incluye el acondicionamiento y la prolongación del canal Vila-Cululú y Cañada Sunchales, con un gran movimiento de suelos y la ejecución de diversas obras accesorias en los departamentos Castellanos y Las Colonias.

“Se trata de una obra de gran trascendencia regional. A lo largo de 102.7 kilómetros, partiendo de la desembocadura en el arroyo Cululú, se realizarán tareas de excavación a los fines de configurar la sección transversal proyectada con un cómputo de excavación de 1.600.000 metros cúbicos y se construirán inicialmente 28 puentes-alcantarillas. La superficie que abarca el proyecto es de 18.000 hectáreas”, precisó el funcionario, y destacó: “Buscamos beneficiar a 45.000 ciudadanos que habitan en zona urbana y rural de esa región”.

Mijich agregó que la readecuación del Canal-Vila Cululú/Cañada Sunchales se realizará “desde su desembocadura en el arroyo Cululú hasta el almacenamiento del distrito Santa Clara de Saguier y Josefina, lo que tendrá como primer impacto positivo disminuir los tiempos y áreas de anegamiento aumentando la capacidad de conducción del excedente hídrico”.



SANCIONES POR OBRAS CLANDESTINAS

Bertoni anunció que se prevé para los Comités de Cuenca, modificar el decreto que regula su funcionamiento básicamente en los siguientes aspectos: “Concebir a las cuencas hidrográficas como unidad de gestión y no a los distritos que la componen; jerarquizarlos con la incorporación de un secretario técnico que sea obligatoriamente ingeniero; realizar un control estricto en lo legal, técnico y presupuestario; lograr mayor participación de cada sector; y regularizar el cobro del tributo por hectárea, incluyéndolo en el Registro Único de Producciones Primarias”.

Finalmente, el secretario anunció un nuevo protocolo ya en marcha, por medio del cual se logró el cierre de 10 canales clandestinos, realizado e instrumentado conjuntamente entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el de Medio Ambiente.

“Basándonos en la legislación vigente, el mismo incluye la constatación y elaboración de un acta, con orden de allanamiento en propiedad privada. Se inicia un proceso de sanción, con denuncia penal y/o denuncia por violación al Código de Faltas, bajo la figura de Atentado al Ecosistema”, concluyó



PRESENTES

Además asistieron la subsecretaria de Planificación, Viviana Zucarelli; el director provincial de Coordinación de Comités de Cuenca, Federico Sieber; el asesor técnico Gustavo Villa Uría; y el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola. También estuvieron intendentes y presidentes comunales de los departamentos Las Colonias y Castellanos, y autoridades e integrantes de los Comités de Cuenca de la región, así como también, autoridades legislativas.