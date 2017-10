En Washington, Caputo negó ajuste postelectoral

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sostuvo ayer que después de las elecciones "no habrá ajuste", mientras aseguró que el Gobierno "seguirá con el gradualismo". "No va a haber ningún ajuste después de los comicios. Seguimos nuestro modelo de gradualismo porque ya hay evidencia empírica de que estamos en el camino correcto", subrayó el funcionario en una rueda de prensa en Washington. En ese sentido, insistió: "No hay ningún incentivo a cambiar algo que ya está funcionando como nosotros queremos".Caputo destacó que espera que después de las elecciones el Congreso apruebe la ley de reforma del mercado de capitales, lo cual consideró "crucial para cumplir con el desafío de ampliar el financiamiento y amarrar un crecimiento sostenido". "Tenemos un mercado de capitales muy chico y es algo que tiene que cambiar. Ese es el desafío que tenemos como país, si queremos tener un crecimiento sostenido por los próximos diez años", consideró el ministro.G20En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, presentaron ayer los lineamientos económicos de la presidencia argentina del G20, con eje en financiamiento a infraestructura durante su visita a Washington.Los funcionarios compartieron una conferencia de prensa junto a sus pares alemanes para dar por finalizado el año del grupo económico del Foro Internacional, bajo la presidencia alemana. Dujovne subrayó que "es verdaderamente un honor poder ser anfitriones del G20 el próximo año". "Es la frutilla del postre de una agenda de reformas domésticas ambiciosa y de una estrategia de re-integración con el mundo. Argentina está aquí para quedarse", sostuvo.El ministro sostuvo: "Armaremos una agenda enfocada y relevante globalmente. También acordaremos una agenda que promueva justicia y sustentabilidad para la comunidad internacional". "Argentina quiere explorar el tema del Futuro del Trabajo. Quisiéramos construir un entendimiento de los impactos actuales y potenciales de los avances tecnológicos sobre la productividad, crecimiento, empleo y desigualdad, y explorar las posibles respuestas de política", indicó.Sturzenegger, por su parte, subrayó: "Quisiéramos también explorar en más detalle acerca del financiamiento a infraestructura". "Creemos que inversión en infraestructura completa el paquete de políticas requerido para enfrentar el contexto económico global", puntualizó.De ese modo, aseguró: "Sabemos que la inversión en infraestructura puede fomentar el crecimiento y la productividad"."Movilizar capital privado para la inversión en infraestructura resulta crítico para alcanzar este objetivo. Por lo tanto, durante nuestra presidencia trabajaremos hacia la visión de desarrollar infraestructura como una clase de activo", resaltó.