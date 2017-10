Presiones para declarar independencia catalana

BARCELONA, 14 (AFP-NA). - Las facciones más duras del separatismo presionaron ayer al presidente de Cataluña Carles Puigdemont para que proclame ya la República en esta región española cuya economía empieza a acusar los efectos de la crispación política. El presidente catalán, Carles Puigdemont, se encontraba este viernes bajo la presión de las facciones más duras del separatismo, que le reclaman que proclame ya la República Catalana, justo cuando la economía de la región empieza a acusar los efectos de la crispación política.

El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, instó a Puigdemont a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.

El presidente catalán recibió el jueves por la noche una advertencia similar de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación secesionista con un fuerte poder movilizador en las calles.

Según el ejecutivo regional, en la consulta, prohibida por la justicia, un 90% de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, Puigdemont se comprometió a aplicar el resultado.

Sin embargo, el dirigente catalán pidió el martes ante el Parlamento regional la suspensión de los efectos de la independencia, a modo de "gesto" con el que propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.

La maniobra choca con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.



ECONOMIA

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido hoy que España tendrá que rebajar su previsión de crecimiento para 2018 como consecuencia de la crisis de Cataluña. "Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto", ha apuntado el ministro en Washington, donde se encuentra asistiendo a la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la cumbre de ministros de Finanzas del G-20.

En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de renombre sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta. Al menos 540 empresas han dejado Cataluña y se han trasladado a otros puntos de España desde el referéndum del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.