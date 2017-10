Siete minutos para volver a creer

Por esas cosas que tiene solamente el fútbol, el estado de ánimo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hace casi dos semanas, Ben Hur había merecido ganar frente a Tiro Federal y se tuvo que conformar con un empate. Anoche jugó hasta el minuto 84 uno de sus partidos más flojos del torneo, pero en una ráfaga furibunda de siete minutos dio vuelta el partido y le ganó a Puerto San Martín, al que tenía que ganarle para mantener aspiraciones de clasificar, por 3 a 1. Así, no solo lo alcanzó en el segundo puesto (igual que a 9 de Julio, pero con un partido más), sino que a PSM lo derrotó por 2 goles que en caso de igualdad entre sí es clave porque en la ida cayó 1 a 0.Sin embargo, como ya lo expresamos en su momento, el torneo ha ingresado en un terreno donde lo que realmente importa es el resultado. Por eso se seguirá hablando en los próximos días que Ben Hur está bien parado de cara a la lucha por la clasificación, aunque en realidad el juego fue el déficit notorio de los 90 minutos de la fría noche del viernes.En los 45 minutos iniciales no sólo no generó ninguna chance neta de gol, sino que estuvo lejos de conseguirlo desde el trámite, porque equivocó permanentemente los caminos y a eso le sumó una notoria falta de precisión, que ante un rival ordenado desde el punto de vista defensivo, le hizo imposible acercarse al arquero visitante. La falta de juego asociado obligó a BH a saltar líneas. Fue casi una constante que Torres y Kummer buscaran con pelotazos desde la mitad del campo local a Rodríguez por el centro, o a Weissen (cada vez más incómodo en esa posición) en el costado izquierdo.Por otra parte, tampoco era la noche benhurense por el costado derecho. Porque Mathier se contagió en la falta de aciertos a la hora de pasar al ataque, y porque Matías González fue neutralizado contra la banda, y cuando se retrasó a tomar contacto con el balón, generalmente recibió infracción.No obstante, tampoco pasó sofocones atrás el equipo rafaelino en la primera mitad, aunque su falta de tenencia le fue jugando en contra.En el segundo tiempo, siguió la misma tónica. A decir verdad, se esperaba que Gustavo Barraza implementara alguna variante al regresar al campo. Pero el DT siguió confiando en sus once dirigidos del arranque, que -en apariencia- mostraron un poco más de determinación, pero no más de eso.En el partido seguía pasando poco y nada, hasta que en la segunda jugada de un tiro libre a favor de la visita, quedó enganchado un jugador benhurense cuando devolvieron la pelota al área, Rocca bajó la pelota al medio y Neumayer definió con precisión por sobre el cuerpo de Pagliero.Allí se potenciaron todos los nervios que tenía BH. Empezó a ir por inercia hacia el arco rival y se profundizaron algunos huecos. Barraza mandó a cancha a Carrizo, por Forni, tratando de encontrar una veta de desequilibrio por la izquierda.Un tiro de Monzón, que dio en el travesaño, casi sentencia todo. Por contrapartida, Rodríguez y González tuvieron una posibilidad cada uno, pero entrando ambos por izquierda le dieron apenas desviado en el tiro cruzado.Quedaba cada vez menos tiempo. Pero en su afán de buscar, encontró el premio a los 39' cuando tras un centro de derecha hacia el área, la pelota fue hacia el segundo palo. Un remate fuerte obligó a Romero a dar rebote, y Montero, aún incómodo y con poco ángulo, pudo conectar para establecer el empate.Un minuto después (porque hubo un cambio en la visita), sacó PSM del medio y la pelota fue hacia una defensa totalmente desconcentrada. La pelota le quedó servida a Weissen (entrando por el medio, donde es su hábitat), que definió con gran categoría para desatar la locura.Increíblemente, ahora todos los nervios y el apuro eran de Puerto San Martín. Ben Hur había logrado en un minuto dejar atrás todos sus fantasmas. Y hasta le sobró, porque en tiempo de descuento el pibe Peretti (que había entrado recién por Rodríguez) se dio el gusto de hacer su primer gol en el Federal B, definiendo al primer palo luego de una pelota ganada por González dentro del área.Una victoria tan increíble como festejada en barrio Parque. Ahora Ben Hur llegó al segundo puesto y esperará lo que pase el domingo, para ver como termina la fecha. Pero así ha dado un paso gigante para mantener aspiraciones.