Seminario de lechería sobre "cuestión de sustentabilidad"

Poner en cuestión la sustentabilidad es la consigna de este seminario de producción lechera, propiciando una mirada más integral, reflexiva y de múltiples aristas sobre un concepto que de tanto utilizarse acaba no diciendo casi nada muchas veces. Desde el arranque, en la convocatoria de la coordinadora de este evento, María Rosa Scala y en los discursos de las autoridades nacionales, provinciales y locales que nos acompañaron, apareció reforzado y con diversas resonancias. Marcelo Bargellini, secretario de Agricultura provincial, se refirió a la lechería como una de las actividades “más integrales de la ruralidad. Tuvimos una formación muy ligada a la producción y poco en las personas, como profesionales tenemos que dar un salto a lo social”, dijo y enfatizó la responsabilidad de los futuros profesionales en que “que no se caiga ningún tambo viable”.Las universidades que acompañan en esta 18º edición son 14, en algunos casos con más de una facultad: Universidad Federal do Santa María de Brasil, Universidad Nacional de Luján, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad Nacional Nordeste.El intendente Luis Castellano les dio la bienvenida a la ciudad y celebró la continuidad en el tiempo de este encuentro. Se refirió a la celeridad de los cambios tecnológicos y a la atención que debemos prestar a esta característica de nuestras sociedades porque “si pensamos sólo en la dimensión económica, vamos a generar excluidos”.También las autoridades institucionales habían dado la bienvenida. El director de la EEA Rafaela, Jorge Villar, remarcando la importancia del evento para la comunidad del INTA y la intención de que el vínculo perdure y que el INTA sea una referencia a la hora del ejercicio profesional de los próximos profesionales. Fernando Garnero, presidente del Consejo local asesor de la Experimental y Jorge Bogero, presidente de la Cooperadora, invitándolos a aprovechar el evento.Los disertantes del taller de la sustentabilidad (uno de los tres grandes circuitos del seminario, que apunta a la reflexión sobre el lema de la convocatoria) abordaron aristas diferentes pero bien complementarias de este concepto. El Ing. Claudio Demo, de la Universidad de Río Cuarto, poniendo en cuestión, como dice el lema, las ideas más dominantes en torno al mismo, como la de la necesidad de mayor producción para alimentar al mundo como justificadora de una agricultura que no respeta los recursos, la de las trayectorias culturales de los pueblos en su convivencia con las tecnologías, entre otras contradicciones de la modernidad.El médico agrícola Marcos Griggioni, de FAA, aportando conciencia sobre los múltiples riesgos que comporta la actividad agropecuaria para todos sus actores y el rol clave de los profesionales en la prevención de los accidentes rurales. “Hablamos de producción sustentable en la Argentina y eso no es cierto, se nos está muriendo la gente”, afirmó con gravedad. Los datos que compartió son alarmantes y la responsabilidad que nos cabe, grande. Los estudiantes se dedicaron a poner en términos propositivos estos panoramas, filmando videos cortos con puntos clave para los profesionales de una lechería sustentable.La producción de la primera mañana fue vista por el subsecretario de Agricultura de la Nación, Alejandro Sanmartino, quien luego de hacerlo, se quedó a conversar con ellos e hizo reflexiones en el mismo sentido que los disertantes del taller. Por un lado, esta mirada de que la tecnología conlleva gente y por otro, la escucha como la principal habilidad a adquirir para trabajar como profesional en el medio rural.El seminario incluye una visita a la Unidad de Producción Lechera Campo Roca que aún con la llovizna intensa de la mañana del jueves se realizó; una recorrida por los ensayos de la Experimental con el tambo robot y la unidad de producción de leche intensiva (UPLI), además de una propuesta de economía circular de la cadena láctea, el manejo de pasturas y forrajes, los efluentes y la fertilización a partir de ellos, entre otras experiencias. La clínica de forrajes y el concurso de condición corporal son los espacios de competencia académica del seminario, y una noche de fogón.El viernes, además de la continuidad de los circuitos, se desarrollará el foro de docentes, un espacio para reflexionar y construir propuestas sobre la cuestión de la sustentabilidad, en las aulas universitarias.Este año, el INTA tuvo un socio importante para la realización de este evento, que fue el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Además, una serie de empresas colaboran como auspiciantes para que se lleve a cabo: Bauducco, Agroservicios Humboldt, DeLaval, Suc. de Alfredo Williner, Laboratorios Over, Insupec, Grosso Tractores, Villa y Moreno, Nutriar.