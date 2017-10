Escándalo en la URV: Concejo postergó el debate una semana

El Concejo Municipal decidió anoche pasar a comisión el proyecto de resolución a partir del cual solicitaban al Gobierno de la Provincia que diera explicaciones sobre la situación del Comisario Mayor Adrián Rodríguez, Jefe de la Unidad Regional V de Policía. Con el aval del bloque oficialista, autor del texto, decidieron esperar a que se sigan sucediendo los hechos en este escándalo, debido a que no hay definición sobre la imputación (ver página 30) y se suman rumores.Marcelo Lombardo destacó que "es el primer caso de una detención de un Jefe de la la URV" y que "cosas como estas hacen que los esfuerzos locales se caigan como naipes, porque destruye la confianza de la gente. Esta situación genera fastidio, desazón, impotencia"."Llegamos con más dudas que las que teníamos el lunes. Hay hermetismo. Quisiéramos datos generales, que le dé respuestas a la comunidad que se encontró con el jefe detenido de un día para otro. Una comunicación oficial nos ayudaría a todos", completó y solicitó la modificación de algunos puntos del texto original.Hugo Menossi no había aprobado el debate: "no lo voy a acompañar porque es apresurado. Esto cambia minuto a minuto", señaló y sugirió el pase a comisión. También recordó que hace algunas semanas habían pedido pasar la policía comunitaria bajo la órbita de la URV. "Quisiera saber si siguen pensando lo mismo", se preguntó, quien había dicho el 28 de septiembre que "la Comunitaria es sana y es entregarle el cordero al lobo". Jorge Muriel le respondió: "no pedimos que esté bajo las órdenes de Rodríguez, sino de la Regional V de Policía. Hoy queremos saber quién está ocupando la Jefatura".Raúl "Lalo" pidió "coherencia y prudencia". "Nos basamos en trascendidos y no podemos contribuir a la falta de credibilidad sobre la policía". El oficialismo comprendió los argumentos de la oposición y decidió el pase a comisión. El texto se analizará nuevamente el martes. ¿Habrá definición o declaraciones oficiales para ese día?