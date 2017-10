Se postergó otra vez la imputativa a Rodríguez

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Una vez más la audiencia imputativa al jefe policial de la UR V Adrián Rodríguez fue suspendida y postergada. Por segunda -en realidad tercera- vez en el horario previsto los convocados al encuentro no fueron de la partida y no hubo audiencia. ¿Explicaciones? Solamente la buena voluntad de los voceros del MPA y del fiscal Roberto Apullán aportando algún que otro 'si' o un 'no'.

Así, la audiencia imputativa prevista para ayer a las 18:30 en la sede de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe donde el comisario Adrián Rodríguez (ex jefe de la UR I y actual líder de la UR V) debía ser imputado por el presunto delito de "cohecho", brilló por su ausencia. La misma fue cancelada a raíz de un pedido del abogado defensor Romeo Díaz Duarte, letrado defensor del comisario de Rafaela.

Por su parte, según trascendió a través del portal Aire de Santa Fe, el fiscal Roberto Apullán brindaría una conferencia de prensa este viernes a las 9:00, aunque dadas las circunstancias negativas del historial, hasta que no empiece la conferencia preferimos hablar de conjeturas.

Lo que está cada vez más expuesto y a la vista es el "cerrojo" informativo vigente desde la detención de Adrián Rodríguez hasta el día de hoy, donde nadie habla, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Seguridad. Nadie, silencio absoluto. Sólo tres preguntas que Apullán respondió ayer a un periodista de Cadena 3. Lo que provoca el efecto contrario: minuto a minuto hay más curiosidad aún en una sociedad localista como la nuestra.

Desprolijo por otra parte con los rafaelinos en particular, ya que hace cinco días que ni siquiera los concejales ni el propio Intendente saben nada del tema. Hace cinco días que la ciudad está sin el Jefe de Policía y no hay ni la más mínima explicación. Para la tercera ciudad de la provincia, una Rafaela de 100 mil habitantes, es una falta de respeto. A esta altura, al menos, tendríamos que tener mínimamente un mensaje del Gobernador, un esbozo, aunque sea en privado al Intendente. (Ver nota en página 12).

Hasta ahora parecería que se hace lo posible para que Rodríguez no declare, ¿será porque hay algún “ventilador” que haya temor que el propio Rodríguez encienda?

Muchas preguntas y ninguna respuesta en el lapso de una semana hábil en la que la ciudad de Rafaela estuvo sin Jefe de Policía.

Lo del miércoles es inocultable. Un verdadero escándalo estalló cuando Rodríguez, por orden del fiscal regional Carlos Arietti, fue puesto en libertad antes de ser imputado. Las razones nunca quedaron claras, aunque remitieron más a una jugada táctica de pasar de una audiencia de puertas abiertas a una de puertas cerradas como efectivamente lo será finalmente.

“Pedimos la suspensión de la audiencia -dijo su abogado defensor Romeo Díaz Duarte a Aire de Santa Fe- porque el momento que Rodríguez está atravesando es muy difícil. Física y psicológicamente no está apto para afrontar la audiencia ni para declarar. La declaración es la principal herramienta de la Defensa, y debe realizarse en condiciones adecuadas. No hay mala predisposición de parte de él ni de la Defensa, simplemente determiné que no está en condiciones de declarar, y por eso hice el pedido”, argumentó el letrado.

“Lo vi cuando estuvo detenido y lo vi muy mal -siguió-, y continúa en ese estado. Con 30 años de servicio, prácticamente ya terminando su carrera, una situación así lo afecta mucho”, agregó Díaz Duarte.

El abogado explicó también que el policía seguirá en libertad hasta que finalmente se realice la audiencia y que aún desconoce los delitos que se le imputan, porque hasta que no se efectúe dicha audiencia, no puede tener acceso al expediente de la causa.



FISCAL APULLAN

El colega Matías Arrieta de Cadena 3, logró dialogar con el fiscal Roberto Apullán en la víspera y he aquí parte de lo dicho por el funcionario del MPA al periodista.



Cadena 3- Se canceló la audiencia prevista para hoy (por ayer) al comisario Rodríguez, ¿se pueden saber los motivos?

Fiscal Apullán- Si, acabo de disponer la cancelación de la audiencia imputativa al señor Rodríguez. Previo al horario fijado para el día de hoy (por ayer) de la audiencia, su defensa técnica presentó un escrito solicitando la suspensión de la audiencia por situaciones de salud de Rodríguez, relacionadas a cuestiones traumáticas y psicológicas, lo que estaba respaldado por un certificado médico de una licenciada en psicología, y como es de estilo en el ámbito judicial lo que se hace es refrendar, por lo que cité a un psicólogo forense que fue a la casa de Rodríguez y coincidió en la mayoría de los términos con ese certificado. Por lo cual entiendo que existen razones para cancelar la audiencia y lo acabo de decidir.



C3- ¿La nueva audiencia ya tiene una fecha fijada o depende de un nuevo análisis?

FA- Si bien hay un dictamen que habla de un plazo de días, en el transcurso de los próximos días voy a hablar con la defensa técnica para ver si podemos tener algún otro certificado y poder precisar cuándo volveremos a programar esa audiencia.



C3- ¿Puede aclarar por qué la audiencia se hace a puertas cerradas?

FA- La audiencia iba a transcurrir en los términos de la instrucción particular que en su momento dispuso el Fiscal Regional, donde decidió reserva de las actuaciones y a ello se agrega la posición que tiene la Fiscalía Regional en cuanto a que las audiencias en Fiscalía no son públicas.



¿APARTAMIENTO

DE LA FISCAL MARTI?

Finalmente, en la tarde de ayer corrieron fuertes rumores en la capital provincial que hablan del posible apartamiento de una de las fiscales de la causa, María Laura Martí, a raíz de que sería trasladada a una de las fiscalías especializadas, cuya creación fue oficializada a través de resoluciones emitidas en el día de ayer.

Se trata de las nuevas fiscalías especializadas en Delitos Complejos y en Violencia de Género, Familiar y Sexual, que se suman a la ya existente fiscalía de Homicidios.