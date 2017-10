Ropa, zapatos y cartera, los regalos preferidos de las madres argentinas

El 29% de las madres declara que para el Día de la Madre le gustaría recibir como regalo ropa, zapatos o una cartera, mientras que la segunda opción es un viaje con el 22% de las respuestas: ambas opciones agrupan a más de la mitad de las respuestas, según se desprende de la Encuesta Relámpago LinkQ, que realizó Kantar Worldpanel.

En tercer lugar aparece la opción “un celular o tablet” con el 11% de las respuestas, valor por debajo del 14% alcanzado el año pasado y en cuarto lugar se ubica un día de spa con 10% de las respuestas, sumando 2 puntos al 8% obtenido el año pasado.

Pero las encuestas constituyen una expresión de deseos de las mamás que a veces es correspondida y en otras ocasiones no. Los papás y los hijos, que se asocian para elegir lo mejor para las madres, definen sus decisiones en base al presupuesto familiar, los precios que observan en las vidrieras o en internet, y por supuesto los gustos de la homenajeada de la casa.

Los comerciantes en tanto tienen la esperanza de lograr una diferencia positiva en caja que devuelva rentabilidad a una actividad que transita un año gris, donde el consumo se ha mantenido en una especie de meseta, con familias que han reducido sus gastos ante el impacto de las tarifas y la inflación en su poder adquisitivo.

De acuerdo a un informe de la consultora Focus Market publicado por El Cronista, "un 38% de los argentinos piensan gastar entre $ 500 y $ 1000 en regalos; el 28% gastará hasta $ 500 y un 18% más de $ 3.000". El trabajo se basa en una encuesta a 2.800 casos en todo el país, y arroja un gasto promedio de $ 650 por persona, superando en algo más del 20% lo que se esperaba gastar el año pasado ($ 540).

En tanto, los rubros preferidos para regalar -según Focus Market, y en línea con los datos de Kantar- siguen siendo Indumentaria (22%) y calzado (12%), pero este año fueron superados por "experiencias" como cenas, días de spa, entradas a espectáculos (13%) y por los rubros sumados de Telefonía móvil (7%) e Informática: tablets, notebooks, PCs (7%).

Otro relevamiento, en este caso del sitio de e-commerce OLX entre 1000 usuarios, el 57% de las madres prefiere que le regalen ropa y calzado; seguido por electrónica (tablet o celular) con el 29%, perfume (19%) y viaje (18%). En tanto, 48% de los encuestados -hombres y mujeres- dijeron que iban a gastar más que el año pasado; el 37% va a gastar lo mismo y un 15% gastará menos.

Con los años y la irrupción de la tecnología y del concepto "experiencia", esto es disfrutar de un viaje o del placer generado con una comida o un día en un spa, se amplió el abanico de "regalos probables". Así, quedaron en el recuerdo aquellos ¿buenos viejos? tiempos en que se aprovechaba el día de la madre para equipar el hogar con electrodomésticos.

"Cada vez más las madres prefieren experiencias más que objetos, y están andando muy bien los cupones y promociones para almuerzos o cenas en familia o en pareja; escapadas de fin de semana, días de spa o tickets para espectáculos", señaló el director de Focus Market y asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Damián Di Pace en declaraciones formuladas a El Cronista.

Asimismo, según la encuesta de Focus en los últimos años se profundizó el fenómeno en el que los comercios tradicionales le están ganando en preferencia de compra a los shoppings. Al ser consultados dónde pensaban adquirir los regalos, un 42% indicó que en "negocios del barrio"; un 41% dijo que iría a un centro comercial, y 12% optó por Internet -esta última cifra está en línea con lo que sucedió el año pasado según CAME-.

"Hay una tendencia general en el consumo cotidiano -analiza Di Pace-, que se desplaza de las grandes superficies a los negocios de cercanía. Por otra parte, las grandes marcas están volviendo a las calles y avenidas comerciales, donde tienen menores costos de alquiler y venden más; y finalmente, gracias a los planes de cuotas sin interés, que están apuntalando a los rubros de indumentaria y calzado, fuertemente golpeados por la caída del poder adquisitivo", sostuvo Di Pace.

Con respecto a los medios de pago, la tarjeta de crédito tendrá un lugar preponderante, ya que la mayoría de las ofertas se aplican al uso del plástico. A los planes Ahora 3 y Ahora 6, se suma el plan de CAME y la Asociación de Tarjetas de Crédito (Atacyc) de 12 cuotas sin interés en 76 localidades de frontera.

Sobre las distintas promociones y descuentos para esta fecha, una de las más fuertes del calendario comercial, el estudio de Focus Market consigna que las casas de electrodomésticos están ofreciendo hasta 40% off y 18 cuotas sin interés; en telefonía hay planes de canje que toman un celular usado como parte de pago para uno nuevo, y equipos con 50% de descuento y en 18 cuotas. Los locales de indumentaria y calzado ofrecen 35% de descuento y pago en cuotas. Aunque no son un lugar frecuente para compras del Día de la Madre, los supermercados se sumaron a la movida y ofrecen 50% de descuento en electrodomésticos; 25% en notebooks y 35% en vajilla, y 12 cuotas sin interés.