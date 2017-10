Ben Hur juega una final frente a PSM

Sin margen de error. La segunda rueda ha sido prácticamente bajo esta presión para Ben Hur, pero a medida que se acerca el desenlace de la primera fase del Federal B, la frase es cada vez más literal. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Gustavo Barraza recibirá a Puerto San Martín en uno de los encuentros correspondientes a la 14ª fecha de la Zona B Litoral Sur. El arbitraje estará a cargo del paranaense Ricardo Gómez.El encuentro es crucial porque si gana, BH alcanzará la línea de su rival, que hoy está en zona de clasificación. A priori, da la sensación que este es "el partido" para el Lobo, porque luego el fixture -desde la teoría- no es del todo complicado como para ilusionarse con llegar a la última fecha con aspiraciones.Pero están por delante 90 minutos de gran exigencia. PSM, si bien no llega en su mejor momento más allá de estar clasificando, en la segunda rueda ha mostrado signos de incertidumbre en su prestación, lo mismo que Ben Hur. De allí que no se pueden hacer conjeturas en lo previo.DOS CAMBIOSEl entrenador Gustavo Barraza debió meter mano de manera obligada en la formación titular, por la baja de dos defensores. Ante Rivadavia fue expulsado el lateral izquierdo Nahuel Buenanueva, mientras que llegó al límite de tarjetas amarillas el primer marcador central Nicolás Besaccia. Por tal motivo, el DT eligió a Maximiliano Pavetti para marcar punta, con lo que ingresará Ignacio Forni en la media cancha sobre la banda. En la zaga, quien podría ser su primer partido como titular del torneo es Ezequiel Kinderknecht, que viene teniendo continuidad en el equipo liguista. No obstante Marcos Torres respondió bien desde lo físico ayer tras la lesión que lo marginó en la fecha pasada, y podría ir desde el vamos.En cuanto al esquema, la idea de Barraza sería mantener el 4-3-3 del partido anterior, con una propuesta de mucha intensidad y buscando tener un verticalismo importante, acorde a las necesidades de quedarse con los tres puntos. Como local, recordemos, Ben Hur no pudo ganar en los últimos tres encuentros (empates con Totoras y Tiro Federal, y en el medio derrota con 9 de Julio). Mucho tuvo que ver, por ejemplo ante los rosarinos, la falta de eficacia a la hora de concretar las oportunidades que se generaron.TODOS LOS DETALLESEstadio: Parque. Arbitro: Ricardo Gómez. Horario: 21:30.Emanuel Pagliero; Gustavo Mathier, Marcos Torres o Ezequiel Kinderknecht, Luciano Kummer y Maximiliano Pavetti; Julio Montero, Nicolás Pautasso e Ignacio Forni; Matías González, Sergio Rodríguez y Juan José Weissen. DT: G. Barraza.Leonardo Romero; Alex Blasco, Eduardo Neumayer, Alan Ledesma y Jonatan Schulze; Franco Tordini, Martín Medina, Cristian Portillo y Alberto Rolón; Ramiro Rocca y Elías Monzón. DT: Iván Potepán.