¿Qué va a pasar con el clima?

No dejó de llover nunca. O de lloviznar, como quieran llamarlo. El caso es que nos mojó toda la tarde y no se pudo hacer nada al aire libre. Estaba pronosticado y se sabía que este jueves iba a complicarse desde lo climático, y tras brindar su habitual información, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para esta zona que, al menos hoy, no vamos a ver el sol.

Se espera para esta jornada de viernes cielo nublado, con una importante probabilidad de lloviznas aisladas. Además, se esperan vientos moderados del sector sur. La mínima será de 9º, mientras que la máxima alcanzaría los 17º. Para esta tarde, se prevé un cielo totalmente nublado con algunos vientos que permanecerán desde el sur.



12 mm

Es la cantidad que se registró desde el Aeródromo local, en una de las estaciones que mide habitualmente las precipitaciones en la ciudad. El chaparrón (fuerte) de las 18:30 aumentó un poco más el caudal de agua, que se había estabilizado durante la tarde de ayer, solo con lloviznas.

En la mañana de ayer prevalecieron las pequeñas gotas en la ciudad y no se registraron fuertes chaparrones, aunque algunos fueron algo intensos, sin llegar a durar más de 10 minutos.

Según registra el Servicio Meteorológico, tanto el sábado como el domingo, no vamos a tener lluvia en Rafaela. Se esperan temperaturas que ronden los 8º y los 9º, mientras que la máxima pasaría los 20º. En tanto, sí se anuncia lluvia para el inicio de la semana que viene, donde extrañamente la máxima alcanzará los 27º, pero aparentemente traerá un caudal de lluvia que azotaría toda la zona.