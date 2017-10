Un clima cordial pese a las diferencias políticas

FOTO NEXT TV SEIS CANDIDATOS. Juan Soffietti, Nico Ferreyra, Jorge Muriel, por un lado, Leo Viotti, Natalia Enrico y Juan Tschieder por el otro, separados por los moderadores del debate en el piso de Next TV.

Cuando falta poco más de una semana para las elecciones generales del 22 de octubre, los seis candidatos a concejales de la ciudad de Rafaela participaron de un debate televisivo en el que plantearon cuáles son sus propuestas o al menos miradas sobre seguridad, tránsito, obras públicas, salud y cultura. Minutos después de las 12:30, se encendieron las luces de las cámaras y la transmisión de Next Tv se extendió durante dos horas en la que hubo un clima de camaradería aunque también chicanas de tono moderado: nadie levantó la voz más allá de las distancias que separan las posturas respecto a los ejes centrales de la agenda de ciudad.En un estudio colmado entre camarógrafos, asistentes, periodistas e integrantes de las distintas listas, los candidatos se dividieron en dos sectores. Por un lado Jorge Muriel (Frente Justicialista), Nicolás Ferreyra (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Juan Soffietti (Movimiento de Articulación Popular) y por el otro Leonardo Viotti (Cambiemos), Natalia bajo una suerte de concepto al estilo "te ayudamos a decidir... tu voto" en referencia a los televidentes, Next fijó reglas del debate en lo que hace a la administración de los tiempos, que todos aceptaron y cumplieron sin excepciones, por lo que los moderadores de turno no debieron esforzarse por mantener el cauce de las exposiciones. Y el orden para comenzar las participaciones fue el resultado de las elecciones primarias del 13 de agosto, por lo que Viotti como el más votado fue el primero en abordar la cuestión de la seguridad y el tránsito.En una atmósfera de ansiedad que se genera en el marco de una emisión en vivo, que además se retransmitía mediante las redes sociales, los postulantes que encabezan las seis listas que competirán en las urnas coincidieron en general en lo que se debe hacer para mejorar la seguridad, aunque hubo marcadas diferencias en torno al diagnóstico.El primero en llegar fue Juan Tschieder (1País) acompañado por el candidato a diputado nacional por el massismo santafesino, Diego Giuliano, quien fue uno de los espectadores detrás de las cámaras. En voz baja, los candidatos admitieron que se prepararon para sus exposiciones, ser claros y ajustarse al tiempo transmitiendo el mensaje a los televidentes a la vez votantes. Incluso Muriel, el oficialista que busca la reelección, asistió con unas gráficas especialmente elaboradas para la ocasión que le permitió reseñar con gráficos y cifras concretas las obras públicas ejecutadas y en proceso a cargo de la gestión del intendente, Luis Castellano.Los cruces más importantes fueron entre Viotti, Enrico y Muriel, cabezas de las tres listas con mayores chances de quedarse con las cinco bancas -de un total de 10 que tiene el Concejo Municipal rafaelino- en juego el 22 de octubre. En los dos segmentos donde los concejales podían hacer una pregunta a otro integrante de la mesa se dispararon esas chicanas, como cuando Enrico le consultó a Viotti cuáles eran los 15 proyectos de seguridad que dijo, en la precampaña -hace seis meses- tenía para abordar en el cuerpo legislativo en caso de ser electo. La candidata del Frente Progresista también se hizo fuerte con la inversión pública del Gobierno provincial en la ciudad y reclamó a la Nación que construya casas para los santafesinos y en particular para los rafaelinos.Viotti se desquitó con Muriel cuando le preguntó por la corrupción asociada al kirchnerismo, un tema que no estaba en la agenda. De todos modos, el candidato oficialista fue directo en la respuesta: si hubo corruptos en el gobierno nacional anterior, y la Justicia así lo determina, que vayan presos.Tampoco pasó desapercibida la denuncia de Ferreyra cuando hizo mención a las cooperativas de trabajo que están ligadas con la Municipalidad para realizar distintos trabajos o servicios públicos. En tal sentido, como empleado municipal -se desempeña en el Corralón Municipal- advirtió que "hay 400 compañeros precarizados que trabajan para la Municipalidad pero a través de las cooperativas". No tuvo respuestas.Al término de las dos horas del debate, todos se saludaron, se mostraron conformes aunque preguntaban "qué tal salió". Los candidatos saben que la pelea por los votos depende de sus palabras y sus gestos. Se levantaron, dijeron "tarea cumplida" y más allá de un breve recreo se volvieron a encontrar en barrio Villa Rosas para un debate frente a alumnos de la Escuela Nº 376 "Joaquín Dopazo".