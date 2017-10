Viajó con una duda en el medio

La Crema se fue a Tandil, para visitar el sábado a Santamarina, con la incógnita de la recuperación o no de Lucas Pittinari. En caso de no llegar al partido jugará Facundo Soloa.

La delegación de Atlético de Rafaela viajó anoche con destino a Tandil, donde mañana a las 20:30 visitará a Ramón Santamarina por la 5ª fecha del torneo de la Primera B Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Municipal de la ciudad bonaerense y contará con el arbitraje de Yamil Possi.El plantel realizó ayer un trabajo táctico, bajo la lluvia, donde el entrenador Lucas Bovaglio no pudo contar con Lucas Pittinari. El volante, no obstante, formó parte del contingente y será evaluado hoy en el último entrenamiento que está previsto en Tandil, desde las 10:30. Una dolencia en los isquiotibiales es lo que genera la incógnita sobre su participación en el encuentro.Si no llega a ser de la partida el ex Belgrano, su reemplazante será el mendocino Facundo Soloa, que ocupó su lugar en el mencionado ensayo realizado el jueves.Cabe mencionar que ya está confirmada una variante, con el retorno de Nicolás Dematei en el lateral izquierdo tras cumplir la suspensión, en reemplazo de Gianfranco Ferrero.La Crema buscará mantener el invicto como visitante en el certamen, ya que recordamos que ganó en la primera fecha en Jujuy ante Gimnasia (2 a 0) y en la tercera fecha empató ante Dep. Riestra (2 a 2). En esta oportunidad se topará con un rival que no ha podido ganar aún en el torneo, con un empate y tres derrotas.De tal modo, la formación celeste mañana sería con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Lucas Pittinari o Facundo Soloa, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener. También viajaron para ocupar un lugar en el banco de suplentes: Jorge Carranza, Tomás Baroni, Gianfranco Ferrero, Matías Valdivia, Alexis Nicolás Castro, Manuel Bustos y Mauro Albertengo. Si juega Pittinari, Soloa entraría en lista para los relevos también, viendo Bovaglio quien queda al margen.EL RIVALEste viernes el entrenador Héctor Arzubialde confirmará el equipo tandilense, pero a priori podría alistar con Agustín Papaleo; Alfredo Politano, Alfredo González Bordón, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Leonardo Fredes, Leonel Pierce, Sebastián Balmaceda y Francisco Gonzalez Metilli; Martín Michel y Federico Martínez.