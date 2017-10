Agroquímicos y seguridad en escuelas, en la Dopazo

Desde las 16 y por espacio de casi una hora y media, se llevó a cabo un debate en la EESO Nº 376, "Joaquín Dopazo" con los candidatos a concejal, en donde discutieron acerca de dos temas: la posición con respecto a la línea agronómica y la aplicación de agroquímicos en la zona periurbana y las medidas de seguridad que pueden tomarse desde el Municipio para garantizar la seguridad en los accesos a las escuelas. Luego de las presentaciones institucionales correspondientes (a cargo de la directora del establecimiento, Ana Colombo y de la docente Laura Acastello), comenzaron las exposiciones.Nicolás Ferreyra (FIT), planteó las diferencias con el sistema capitalista (“atroz y perverso”), que “relega la salud a las ganancias y debería ser al revés”. “Los barrios periféricos son los más perjudicados. Hoy la zona de resguardo es de 200 metros. Exigimos que se extienda a 3.000 y que las ONG sean los garantes”.Natalia Enrico (FPCyS) destacó que “este es un tema de salud pública que debemos priorizar en el Concejo. No hemos llegado a un acuerdo con los otros bloques. Para nosotros, la zona de resguardo debería ser de 1.500 metros. Pero el debate no solo debe ser sobre los metros, sino también sobre el control, porque si no garantizamos las condiciones de aplicación y depósito, los metros no sirven de nada”.Leonardo Viotti (Cambiemos) remarcó que la ecología “es un tema fundamental. Los agroquímicos contaminan y no debemos estar expuestos a enfermedades”. En cuanto a la línea agronómica, dijo “no estoy seguro sobre la cantidad de metros. Cuando lleguemos al Concejo vamos a exigir el debate y rápido”. Como Enrico, se mostró a favor de fomentar alternativas en la producción.Jorge Muriel (PJ), por su parte, remarcó que en su campaña se entregan folletos con papel ecológico, que contiene semillas. Marcó que “quizás no alcancen los 200 metros y debamos actualizar la ordenanza” y lo enmarcó en el Area Metropolitana. Como alternativa a la agroecología, planteó la forestación en los bordes urbanos.Por su parte, Juan Soffietti (MAP) marcó que "para nosotros no son agroquímicos sino agrotóxicos. En la naturaleza no hay malezas. Se las denomina así por una visión del sistema productivo. Vamos a apoyar cualquier tipo de propuesta que nos traigan las ONG ambientalistas”, completó.Finalmente, Juan Pablo Tschieder (1Proyecto Santafesino) indicó que debería pasar de 200 a 800 metros la zona de resguardo y transformar esa mayor zona en huertas orgánicas cuya producción pueda ser vendida en la ciudad. “Rafaela debe tener un pulmón verde, semejante al Parque de la Agricultura en Esperanza”.En cuanto a las preguntas, Ferreyra se dirigió a los dos concejales actuales y les preguntó por qué no habían tratado el proyecto en el Concejo. Ambos, con matices, coincidieron: que si bien no alcanza, hay una norma vigente, que hay controles, y que se debe tratar en el marco del Area Metropolitana.Con respecto a la seguridad en las escuelas, la mayoría de las respuestas coincidieron: mayor presencia de la Guardia Urbana en la entrada y la salida de los chicos, instalación de cámaras de videovigilancia en todos los establecimientos, iluminación, desmalezado, etc.Enrico hizo alusión a que la mayoría de los conflictos son “enfrentamientos interpersonales” y que deben darse acciones para resolverlos de otra forma que no sea la violencia. Viotti agregó los botones antipánico y resaltó que la solución de fondo se dará a partir de la inclusión. Muriel adelantó una ampliación del convenio con Defensa Civil para el control del tránsito. Soffietti agregó la necesidad de un mejor servicio de transporte urbano de pasajeros. Tschieder añadió el Bullying y el ciberbullying como problemáticas a considerar. Ferreyra se desmarcó: “con tantas cámaras parece Gran Hermano. Rafaela está militarizada. Es la policía la que está vinculada al delito. El resto se repiten las promesas y se degradan las condiciones de vida”.