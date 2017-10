Midgets del Litoral: el lunes se presenta en San Antonio

Luego de un extenso paréntesis, que incluyó una suspensión a raíz de las adversas condiciones del tiempo, el Midgets del Litoral regresará el próximo lunes 16 a la localidad de San Antonio.En la oportunidad, la categoría más popular de nuestra región estará disputando la séptima fecha del Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral", en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)", en un programa que organizará el Club Atlético Belgrano.Tras realizarse el "Nacional" y la sexta fecha del Torneo Oficial en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, se utilizará nuevamente en otro escenario habilitado para recibir a la especialidad por razones de seguridad.Será la penúltima fecha de la Etapa Regular, toda vez que tras la finalización de esta instancia preliminar, los mejor posicionados acceder a los plan off, donde lucharán por la obtención del campeonato, que logró en las dos temporadas previas Agustín Bonomo.En esta oportunidad volverá a desarrollarse la actividad con luz natural. Durante la mañana, además de recibirse las inscripciones, se llevarán a cabo las pruebas libres.Luego del mediodía se realizarán las series, posteriormente las semifinales, a continuación las prefinales y en el cierre de la jornada la gran final.La anterior presentación de la categoría en el circuito "Atilio Carinelli (h)" se concretó el 25 de junio de este año para dar cumplimiento a la segunda fecha y estas fueron las posiciones de la final: 1º Leandro Giraudo, en 5m01s614; 2º Maximiliano Gallo a 749 milésimas; 3º Agustín Bonomo a 1s095; 4º Martín Mansilla a 2s534; 5º Alexis Valsagna a 5s317; 6º Maximiliano Battaglino a 5s601; 7º Cristian Dalmazzo a 7s731; 8º Cristian Molardo a 8s279; 9º Luciano Correnti a 8s716; 10º Henry Merke a 12s578; 11º Néstor Bosio a 13s684; 12º Cristian Mattioli a 14s172; 13º Ezequiel García a 14s882; 14º José Collino a 17s659; 15º Cristian Perusia a 18s895 y no clasificó Diego Bruera.Luego de seis fechas, en las que no hubo ganadores repetidos, así están ordenadas las principales ubicaciones del Torneo Oficial: es puntero Martín Mansilla con 272 unidades; Cristian Dalmazzo lo escolta con 221; Nicolás Scándalo tiene 196; Alexis Valsagna 187; José Luis Costamagna y Leandro Giraudo 182; Luciano Correnti 174; Néstor Bosio 171; Cristian Molardo 170; Matías Franco 165; Ezequiel García 164; Agustín Bonomo 157; Ezequiel Valentini 156; Hernán Calvi 138; Cristian Perusia 124; Walter Zenklusen 123; Matías Audino y Henry Merke 121; Jorge Walker 116; Maximiliano Battaglino y Maximiliano Gallo 115; Mariano Bacci 113; Rodrigo Peretto 108; Diego Anthonioz 107; Gonzalo Zbrun 104; Arturo Funes 91; Martín Ferrari 90; José Collino 89; Diego Haspert 87; Cristian Mattioli 86; José Kunz 80; Rodrigo Bertholt 79; Emanuel Valsagna 73; Mariano García y Jorge Lovera 69; Matías Schanz 64; Diego Bruera 63; Ezequiel Gili, Nicolás Grosso y Vanesa Foschia 56; Rubén Balangero 54; Martín Ferrero 53; Andrés Osorio 51; Sergio Baima 50 y Juan Carlos Boscatti 48.