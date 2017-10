Panorama Político

¿LOS VOTOS MANDAN?Se vienen las elecciones generales del 22 de octubre. Los rafaelinos otra vez iremos a las urnas para elegir representantes locales en el Concejo y nacionales en la Cámara de Diputados. En Rafaela se renuevan 5 bancas. En las elecciones PASO de agosto Cambiemos dio la nota y la sorpresa tanto con la candidatura de Leo Viotti (superando cualquier análisis) como de la cantidad de votos en sumatoria de la fuerza política.Para octubre quedaron 6 listas, de las cuales, si se toman los resultados de las PASO de agosto, sólo 2 conseguirían acceder a las 5 bancas (Cambiemos y Frente Justicialista). Pero, realmente ¿los votos mandan? Cada una de las listas con sus respectivos candidatos van a tratar de sumar más votos y crecer, inclusive los de Cambiemos, que aún estando en condiciones de conseguir 3 cargos de concejales, van por 4.Excepto Cambiemos y en alguna medida el oficialismo local (FJ), tanto el socialismo (FPCyS) como el resto de las fuerzas políticas que compiten, MAP (Movimiento de Acción Popular), 1P (1 Proyecto Santafesino) y FIT (Frente de Izquierda de los Trabajadores), por la cantidad de votos obtenidos en agosto, cuesta arriba tienen el escenario electoral. Con todo esto se plantean los siguientes interrogantes: luego de las PASO de agosto ¿quedó sentenciada la suerte electoral de cada fuerza política?, ¿cómo quedará conformada la distribución de las bancas luego de las generales, 3-2 como en las PASO o 4-1 o 3-1-1 o el ya lejano 2-2-1?Si finalmente las urnas ordenan que ingresen tres concejales de Cambiemos serán Viotti, Lalo Bonino -va por la reelección- y Alejandra Sagardoy. Y quizás dos del oficialismo, Jorge Muriel -también sería reelecto- y Leonardo Tati Parra.También puede suceder que sean elegidos Viotti y Bonino por Cambiemos, Muriel y Parra por el PJ y Natalia Enrico por el Frente Progresista, quien de esta forma lograría la reelección. Pero a decir verdad, la ex coordinadora del Nodo que es empleada municipal con licencia de carácter político tiene grandes dificultades para conseguir otro mandato de cuatro años. Por eso, a diferencias de las primarias, modificó su estrategia de campaña con una fuerte presencia en las redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos. Todo sea por revertir la magra cosecha de votos del 13 de agosto pasado en medio de una polarización entre Cambiemos y el peronismo en sus distintas variantes, que también afectó al candidato del Frente Progresista al Congreso, Luis Contigiani, visiblemente relegado en la carrera por Albor Cantard y Agustín Rossi.DIA DE DEBATESDesde hoy quedará una semana de campaña, teniendo en cuenta que desde las 8 de la mañana del próximo viernes se da por concluida la actividad proselitista, al menos en su formato tradicional: no puede haber publicidad en ningún medio ni los candidatos hablar de sus propuestas, solo podrán hacerlo del clima, su familia o sus lecturas favoritas, por ejemplo. Aunque en las redes sociales continuará la batalla por los votos, pues no hay una legislación que disponga lo contrario.Y hablando de pulseadas por atraer la crucecita de los electores en el casillero propio de la boleta única, los seis candidatos a concejales se esforzaron ayer al participar de dos debates: estuvieron más de dos horas en el Canal Next Tv para presentar propuestas sobre seguridad, tránsito, obras públicas, cultura y salud. Después se trasladaron hasta la Escuela secundaria "Joaquín Dopazo" de barrio Villa Rosas donde continuaron en modo debate otras dos horitas.A esto, Muriel y Enrico debieron agregarle la sesión pública del Concejo porque, más allá de la campaña, siguen siendo concejales -sus mandatos caducan el 10 de diciembre-.La semana próxima tienen en agenda el debate organizado por el Círculo de la Prensa en el Teatro Lasserre. Será el miércoles a partir de las 18 hs. -fue declarado de interés municipal por el Concejo en la sesión de ayer, según informó el directivo de la entidad, Carlos Soccetti-.Y ayer se confirmó que Rafaela Noticias TV también será un escenario donde los seis candidatos volverán a debatir para pescar a aquellos votantes que aún no tienen decidido dónde hacer la cruz en la boleta única.A propósito, varios integrantes de las listas admitieron que tuvieron sesiones especiales con "especialistas" y no tanto para ensayar presentaciones, aprender a ser sintéticos y buscar convencer en un minuto y medio a los indecisos.CAMPAÑA OPACAAsí como en el peronismo hubo algún video que se viralizó afectando al intendente Luis Castellano por algunas de sus expresiones sobre la corrupción del gobierno nacional anterior, esta semana surgieron otros dos videos que saltan de celular en celular. Se trata de confección anónima, nadie asume su autoría, que buscan desgastar la imagen del candidato más votado en las elecciones primarias, el radical de Cambiemos, Leo Viotti.Incluso se sospechan de las usinas donde se generaron esos videos con cierto nivel de edición pero minimizan su impacto e incluso aseguran puede ser negativo para sus posibles impulsores. Por ahora nadie se hace cargo.Mientras tanto, Viotti mostró solo a quien le preguntó la renuncia que presentó antes de la campaña al cargo que ocupaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia para desmentir afirmaciones de esos videos.En el orden provincial, ni hablar de los "CorralPapers", una investigación periodística que curiosamente salió a la luz tres semanas antes de las elecciones del 22 de octubre.Y ahora se sumó la detención del jefe de la Policía de Rafaela, nada más y nada menos. Así, de una campaña de tono moderado, en la recta final aparecieron varios condimentos que marcan claramente la diferencia entre lo que está en la superficie y lo que está debajo de la misma. ¿El fin justifica los medios? El pueblo elige (bien o mal, eso lo juzgará don Antonio Bonfatti).LIFSCHITZ VUELVEA LA CORTEMiguel Lifschitz finalmente se dio por vencido ante tanta demora por parte de la Nación para encarar el diálogo sobre la deuda que mantiene con Santa Fe, del orden de los 50 millones de pesos, y avisó que volverá a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti.Como muchos argentinos Lifschitz quiere cobrar. En su caso, una deuda de la Nación en concepto de dinero indebidamente descontado de la coparticipación federal, estimada en unos 50 mil millones de pesos, que el máximo Tribunal ordenó cancelar hace casi dos años.Casualmente de visita esta semana a la Provincia, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, especialista en poner paños fríos, aseguró que Nación "le va a encontrar la vuelta" al pago de la deuda con Santa Fe. El tiempo dirá.