Reunión informativa de seguridad

En la mañana de ayer, los concejales de la ciudad recibieron en el recinto al Jefe de Gabinete, Dr. Eduardo López (que subroga la Secretaría de Seguridad Ciudadana) y al Coordinador del área de seguridad, José Carusso, quienes brindaron detalles acerca del flamante Comando Operativo Unificado (COU), en donde intervienen las tres fuerzas que están en la ciudad: GUR, Policía Provincial y Gendarmería Nacional."Vimos la oportunidad -dijo López- de contarles algunos detalles más del Comando Operativo Unificado, que ya había sido adelantado por el Intendente, pero que queríamos hacerlo de manera oficial y algunos resultados de eventos que para nosotros fueron desafíos, como el 21 de septiembre y los días de la carrera del TC".Caruso indicó que quedaron conformes: "el COU funciona -desde el punto de vista operativo- en el Centro de Monitoreo, lo que nos permite hacer una economía importante de esfuerzo y poder llegar con anticipación a los lugares. Los delitos que no se cometen por prevención no se pueden cuantificar, pero pretendemos eso: transmitir seguridad a la población, llegando antes de que ocurran los hechos, mediante los medios que tienen cada una de las fuerzas"."Muchas veces, las personas que tienen alguna intención 'complicada' al ver un móvil, desiste de ella. La presencia fuerte de las fuerzas involucradas es una señal clara de que se está controlando la situación", agregó Caruso.Por otra parte, indicó que se atacará de forma simultánea tanto el narcomenudeo como la cuestión del tránsito: "estamos viendo cuáles son las mejores estrategias y algunas son organizar el sistema. Una de ellas esparte de control público, en lo que refiere al control del tránsito".López indicó que no tuvieron contacto con ninguna autoridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia por la detención del Jefe de la Policía, Comisario Mayor Adrián Rodríguez. "Sí nos comunicamos con el Subjefe de la Regional V de Policía y con los agentes con los que trabajamos cotidianamente. Entendemos que en la conformación del COU, es fundamental la articulación con la Policía. Tenemos la planificación de muchos eventos para este fin de semana (la Fiesta de las Culturas, festejos barriales) y tenemos que seguir trabajando", contestó el Jefe de Gabinete.