Audiencia en Santa Fe

El martes 10 de octubre por la tarde, los presidentes comunales de Ataliva y Galisteo, Fabio Sánchez y Javier Canavese ,respectivamente, acompañados por un grupo de representantes de distintas instituciones, principalmente de Ataliva, estuvieron presentes en la ciudad de Santa Fe, con motivo de la audiencia solicitada y concedida, con el gobernador Miguel Lifschitz, quien sin embargo, por imprevistos de último momento, no estuvo presente. Sí fueron recibidos en cambio, por Mariano Cuvertino, Secretario de Gobierno de la provincia, al cual se le hizo entrega de un listado con expedientes en curso, tanto de Comuna de Ataliva con obras de canalización y repavimentación de acceso a la localidad por citar alguna, como de las instituciones presentes.

De todas maneras, el gran tema que preocupa a ambos distritos, es el hídrico y sobre todo con obras de drenaje prometidas que no se realizaron, como es el caso de la limpieza del canal Las Tablitas y la nivelación y alcantarillado del lateral sur de la ruta 62, desde Ataliva hasta el puente de dicho canal.

A la pregunta del secretario acerca del grado de compromiso dado por el gobernador con estas obras, la respuesta está dada, aseguraron los presentes, en la cantidad de reuniones mantenidas en lo que va del año entre productores, Presidentes Comunales, Intendentes, Comités de Cuenca y funcionarios de la provincia tales como el propio Gobernador, los Senadores de los Departamentos afectados, el ministro de Infraestructura, el secretario de Recursos Hídricos, ingenieros de dicha secretaría y el coordinador provincial de comités de cuenca, entre otras autoridades, en las que no solo todos reconocían la necesidad de un plan integral, sino que, además, se coincidía en realizar obras de urgencia ante la coyuntura en la gran región afectada, una de ellas, la limpieza del canal Las Tablitas, para rápido alivio de esta importante zona productiva tambera.

A todas estas consideraciones se sumó, como antecedente, la copia del proyecto realizado por la propia provincia años atrás y nunca concretado, acerca del citado canal, que entregó el presidente comunal de Galisteo al secretario Cuvertino.

Con todos los requerimientos expuestos por los dos mandatarios locales como última instancia en esta audiencia, falta la decisión política del gobernador de cumplir lo prometido, a riesgo de quedar como responsable de futuras inundaciones, si no se realizan las obras que mejoren el drenaje en las áreas rurales de estos distritos y en tierras (la mayoría de ellas) de suelo tipo 1, que ya no resistirían ningún esquema productivo de quedar nuevamente con agua.

Al término de la reunión, quedó la promesa del secretario de gobierno de llevar todas las inquietudes al gobernador y fundamentalmente, honrar los compromisos contraídos con las dos comunidades.