Propone el espacio Cine de autor

Recientemente nos visitó Patricia Andretich, responsable del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano quien puso de relieve algunos aspectos tendientes a crear un espacio de cine de autor, buscando satisfacer la demanda de espectadores de la ciudad.En tal sentido resaltó que "en el equipo de trabajo del cine Belgrano estamos trabajando desde comienzos de este año en crear y formar una especie de espacio de cine de autor. Generar una propuesta cinematográfica para los espectadores que quieren ver otro cine, lo que pasa fuera de las cadenas comerciales, estamos hablando de un espacio de autor que se pueda sostener, quizás en un mes, dos o tres propuestas, depende de la disponibilidad, y también depende de la temporada en que nos encontremos, porque, por ejemplo, en vacaciones de invierno no, porque ahí la prioridad la tiene la propuesta de cine infantil."Pero este año nació la idea de crear un espacio de cine de autor, que empezó desde la proyección de una película cumbre, que fue "La La Land", que luego se convirtió en súper comercial, pero también propuso otra forma de ver cine, el musical desde otro lugar.Prosiguió remarcando que "recorrimos películas como "Frances", "Perdidos en París", como "Graduación", "El otro lado de la felicidad" y en este fin de semana tenemos una película francesa "Un bello sol interior", con Juliette Binoche y Gerard Depardieu, dirigida por Claire Denis, es un drama, y además en el marco de Cinear sala tenemos una película que es cumbre de cine de autor, y da la casualidad que tenemos dos títulos esta semana, y que es "Zama", la última producción de Lucrecia Martel, una mirada muy exquisita, con un trabajo sonoro muy particular, una fotografía muy especial, una puesta de arte, una película que es un drama, una película épica, basada en un libro de Antonio Di Benedetto, ambientada en el Siglo XVII, es una película argentina con un reparto muy floral porque tenemos actores mexicanos, actrices españolas, brasileños."Está bueno porque este fin de semana estamos proponiendo cine de autor desde distintos lados. Un poco para atender las necesidades del público rafaelino que busca algo distinto, un circuito alternativo para compartir películas. y disfrutarlas."Es el cine del centro, es el cine que tiene una pantalla, que tiene otra historia, otras propuestas para disfrutar, que no es la multipantalla que hay en la ciudad que propone cosas más comerciales, para diferenciarnos y poder atender las necesidades de los espectadores y que además tienen paciencia para esperarnos. "Esto no significa que no proyectemos títulos comerciales, no pueden obviarse, estamos para ofrecer distintas opciones de programación, entonces tenemos las primeras películas, en la primera opción de horarios, que es a las 18, la programación es para niños, y es familiar, en esta oportunidad tenemos "Lego Ninjago", en 3 D que es para niños y la familia; luego "Zama" en el espacio de cine argentino, que en esta oportunidad es también una película de culto, y luego tenemos la película para adultos, que es la propuesta fuerte del cine Belgrano, que se exhibe a las 21:30, "Un bello sol interior", en el marco del espacio de autor, que es lo que queremos ir generando de a poquito y que hoy podemos nombrarlo más porque tenemos un par de meses de trayectoria".