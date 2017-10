Proyección del Festival de Teatro Rafaela

En un informe de prensa el Municipio local puso de relieve que la expansión del Festival de Teatro de Rafaela no cesa y continúa proyectándose a nivel nacional e internacional, llevando el nombre de Rafaela a las esferas más destacadas del panorama escénico latinoamericano. En tal sentido, en la última semana participó de un Festival en Uruguay, y de un Mercado en Buenos Aires.

El Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay dedicó su primera semana, del 2 al 7 de octubre, a realizar actividades específicas para y con los programadores internacionales. Dentro de dicha categoría Gustavo Mondino fue generosamente invitado por José Miguel Onaindia (director artístico del FIDAE) a sumarse en su carácter de programador y director artístico del FTR, pudiendo acceder a más de una decena de obras uruguayas e italianas, y participando de conferencias, talleres, y ronda de negocios, en la ciudad de Montevideo.

A su regreso del país vecino, el Director artístico del FTR se sumó a la agenda del Mercado de Industrias Creativas Argentinas (MICA), que se realizó del 6 al 8 de octubre en Capital Federal, donde también fue invitado especial como programador de artes escénicas participando de numerosas rondas de negocios y actividades especiales destinadas a la mencionada categoría.

Cabe destacar que la presencia institucional del Festival de Teatro de Rafaela no sólo es trascendente por la visibilidad que proporciona al encuentro rafaelino en el espectro escénico nacional y latinoamericano, sino además porque a través de estos vínculos es posible luego gestionar la llegada de espectáculos de otros países a nuestra ciudad, a través de trabajos mancomunados con instituciones de relevancia internacional. Tal es así que el FTR17 contó con cuatro obras internacionales que se sumaron a la programación gracias a la colaboración de los gobiernos e instituciones de los países de origen.





Sobre el FIDAE

El Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay es organizado por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y a partir de esta edición en colaboración con la Asociación de Amigos del INAE y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI).

Se trata de un emprendimiento que une a instituciones públicas y no gubernamentales para que Uruguay reciba artistas, compañías, programadores y periodistas internacionales y muestre la calidad del circo, la danza, el teatro, las performances y los títeres de Uruguay, sus cuerpos artísticos estables y la calidad de sus infraestructuras escénicas. Tiene como objetivo esencial promover el acceso a la cultura de la población, sumar nuevas audiencias, facilitar el encuentro de artistas uruguayos y extranjeros, incentivar el turismo cultural. También es un espacio de debate para temas específicos de las artes escénicas y para el abordaje a través de ellas de problemáticas contemporáneas. El Festival permite que Uruguay sume a su nutrida actividad cultural un espacio de internacionalización de las artes escénicas.



Sobre el MICA

Se trata del principal mercado de industrias creativas de Argentina, que se realiza bianualmente desde 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Es un escenario de vinculación, cruce de ideas y generación de negocios para los emprendedores de las industrias creativas nacionales: artes escénicas, audiovisual, diseño, editorial, música, y videojuegos.

En esta edición, el MICA se propuso indagar sobre los nuevos modos de producir, contar y vender los pliegues de la hibridación de soportes, formatos y experiencias.

Esta edición además contó con 3.500 hacedores culturales, 4.000 mesas de negocios y vinculación, 600 compradores nacionales e internacionales y 100 conferencias, laboratorios, encuentros y showcases.