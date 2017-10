Comienza el Argentino

Este fin de semana se pondrá en marcha en Esperanza el Campeonato Argentino de Pista, en su 107ª edición, organizado por el Club Ciclista Esperancino. En el mismo habrá una nutrida presencia de pedalistas de nuestro medio, los cuales en la mayoría de los casos van con importantes expectativas de medalla.Este es el detalle de las especialidades en que participarán los representantes de ACCOS:Kilómetro, Velocidad, Keirin y Velocidad por Equipos.vueltas puntables.scratch.scratch.vueltas puntables.500 metros, velocidad, velocidad por equipos y scratch.persecución, vueltas a los puntos, scratch, omnium.persecución, vueltas puntables, scratch, omnium.En tanto, por Litoral Santafesino:Persecución individual, omniun, y a confirmar scratch.Hoy, en la primera jornada, la actividad en pista empieza desde las 08:30 con clasificación de Velocidad para las categorías Ciclismo Adaptado, Damas y Varones. Desde las 10:30 clasificación para Persecución Individual (Ciclismo Adaptado, Damas y Varones). A las 12 clasificatoria 500 Metros/1KM (Ciclismo Adaptado, Damas y Varones Sub 23 y Elite). Desde las 14:30 clasificación Scracht Varones Sub 23 y desde las 15 clasificación Scracht Varones Elite. A las 16 finales Persecución Individual Varones (Elite y Ciclismo Adaptado). A las 17 finales 500 Metros/1KM. Desde las 18:30 finales Scracht Varones Sub 23 y desde las 19:15 finales Scracht Varones Elite. Posteriormente la coronación en cada una de las categorías.