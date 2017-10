Mamás freelance: la elección de trabajar y estar en casa

Ser mamá y trabajar fuera de casa suele ser cansador. La necesidad de cumplir un horario y las horas perdidas entre el viaje de ida y vuelta, sumadas a los quehaceres hogareños, pueden convertir el día en un verdadero caos. Es así como, en los últimos años, muchas mamás comenzaron a elegir iniciarse en el trabajo freelance, para poder pasar más tiempo en casa con sus hijos.Según datos de Workana, la red #1 de trabajo independiente de Latinoamérica, solo en el último año las usuarias femeninas llegaron a formar cerca del 50% de la plataforma, de las cuales se estima que un 20% son madres de entre 21 y 30. Estos números no extrañan, dado que son parte de una tendencia que viene creciendo con especial énfasis desde 2014.Tal es el caso de Mercedes González, quien trabaja de manera remota desde hace más de 2 años. Mercedes es Asistente Virtual, ama de casa y sobre todo mamá de dos hermosos hijos: Dante (3) y Tania (1). La combinación entre trabajo remoto y maternidad ha sido y es actualmente su mayor desafío.“Es cierto que no hay licencia por maternidad siendo freelance, pero planificando es más que posible organizarse. Además, se compensa totalmente cuando tu hijo se enferma y podés estar ahí, sin tener que pedir días en el trabajo o ayuda a familiares y amigos”, cuenta sobre su experiencia de ser una mamá freelance.También existen situaciones como la de Natalia Porcel, donde las opciones son reducidas y el trabajo independiente resulta una solución conveniente. “No cuento con personas en mi entorno en quien delegar el cuidado de mi nena para trabajar puertas afuera, y la opción de contratar a alguien que me ayude no resultaría redituable para la tarea que realizo. Ya había escuchado sobre el teletrabajo pero no encontraba información suficiente al respecto, hasta que un día una amiga me contó su experiencia y decidí meterme de lleno”.Natalia es redactora freelance desde 2014, mamá de Nahiara (6) y actualmente está cursando la tecnicatura en bibliotecología. “Ir a las presentaciones escolares durante el año y tener la oportunidad de estar presente, apoyando y aplaudiendo, es algo que las dos disfrutamos mucho. Normalmente esas actividades son durante la semana en horario laboral y mientras yo estoy ahí, viviendo ese momento, muchas otras mamás no tienen la misma oportunidad”, agrega.Además del beneficio de pasar más tiempo junto a sus pequeños, las principales razones por las que ellas eligen ser freelance tienen que ver con poder crear su propio ambiente de trabajo, más cómodo y sin tantas presiones; la posibilidad de participar en reuniones y conferencias online, sin el estrés de enfrentar el tránsito; y la opción de viajar en familia y trabajar desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet.Este trabajo, si bien es flexible, también requiere de seriedad y compromiso. Y para evitar convertirse en una especie de madre-pulpo que pretende hacer todo al mismo tiempo la mejor estrategia es encontrar un momento concreto del día para trabajar, tanto para enviar propuestas como para desarrollar las que han sido contratadas. El beneficio es que al ser uno su propio jefe puede compartir y participar de más actividades con sus hijos, que sin dudas al terminar el día hacen que todo haya valido la pena.