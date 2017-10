Sigue la undécima

Debido a la lluvia caída ayer, fue suspendido el partido que debían disputar anoche por la undécima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina, 9 de Julio y Argentino de Humberto. En principio, se había programado para hoy, pero debido a la negativa policial por el operativo del encuentro entre Ben Hur y Puerto San Martín, fue pospuesto para el lunes a las 15:30 (14 en Reserva).Lo que está previsto es que se juegue esta noche, si el clima lo permite, el encuentro Sportivo Norte y Atlético de Rafaela (20 en reserva y 21:30 en primera).El resto de la fecha irá el domingo en horario normal: a las 15:30 hs: Argentino Quilmes vs. Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs. La Hidráulica, Brown de San Vicente vs. Deportivo Libertad y Florida de Clucellas vs. Peñarol.