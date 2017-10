Lanús recibe a Unión y San Lorenzo ante Defensa

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Tras la confirmación de la continuidad de Claudio Biaggio como DT hasta fin de año, San Lorenzo recibirá hoy a Defensa y Justicia en el inicio de la sexta fecha de la Superliga, que además tendrá el atractivo duelo entre Lanús y Unión de Santa Fe, uno de los escoltas del líder Boca. El primero de los encuentros en la programación se llevará a cabo a partir de las 19:05 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, será controlado por el árbitro Juan Pablo Pompei e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.Lanús viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en calidad de visitante y buscará su cuarto triunfo consecutivo en el certamen doméstico, por lo cual Jorge Almirón pondrá lo mejor que tiene para recibir a Unión. Si bien aún no confirmó el equipo, el entrenador haría dos variantes en relación al once que jugó en La Plata, una de ellas en la defensa donde Leonel Di Plácido iría por Rolando García Guerreño. En tanto, en la zona de ataque Lautaro Acosta regresaría al once titular en reemplazo de Matías Rojas mientras que en el mediocampo aún no dio a conocer el técnico si seguirá Román Martínez, quien se recupera de una dolencia, o si estará Nicolás Aguirre.Por su parte, Unión viene de vencer a Olimpo de Bahía Blanca en Santa Fe y hace cuatro fechas que no pierde, pero quedó eliminado de la Copa Argentina en manos del Deportivo Morón. El entrenador Leonardo Madelón no podrá contar con el arquero Nereo Fernández por lo cual seguirá Matías Castro en su lugar mientras que tampoco estará disponible el mediocampista Claudio Aquino. En tanto, está en duda la presencia del defensor Emanuel Britez, quien si no llega en óptimas condiciones será sustituido por Damián Martínez, pero si Brítez juega, Martínez podría pasar al mediocampo en reemplazo de Franco Fragapane.EN EL BAJO FLORESSan Lorenzo será local de Defensa y Justicia a partir de las 21:05 en el estadio Pedro Bidegain con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación en directo por la señal de cable TNT Sports. El elenco del Bajo Flores viene de igualar como local frente a Colón de Santa Fe y el entrenador interino Claudio Biaggio no tendrá a Bautista Merlini, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá para seis meses de recuperación.Se estima que Víctor Salazar iría por Paulo Díaz mientras que Facundo Quignón entraría en lugar de Robert Piris da Motta y Gabriel Gudiño reemplazaría a Bautista Merlini. Por su lado, Defensa y Justicia empató en la jornada pasada ante Huracán en Florencio Varela y buscará volver al triunfo con la llegada de Juan Pablo Vojvoda como entrenador en reemplazo de Nelson Vivas. Vojvoda, de 42 años, estuvo hasta hace unos días a cargo de la reserva de Newell´s.