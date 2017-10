Mascherano llega hasta Rusia

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Javier Mascherano confesó ayer que su ciclo en la Selección argentina terminará en Rusia 2018 y negó haber tenido injerencia en las decisiones que tomaron los cuerpos técnicos en los últimos tiempos. Luego de reconocer que le hubiera gustado clasificarse de manera más holgada, el futbolista del Barcelona dijo "tener en claro que mi historia con la Selección terminará en Rusia, más allá que será el entrenador quien decida si me convoca o no"."Nos hubiese gustado tener muchísima más tranquilidad y llegar a la definición clasificados. Se dio de esta manera, fue duro, fueron días difíciles, donde nosotros teníamos la incertidumbre de lo que podía llegar a pasar. Por suerte, la tarea está hecha", sostuvo sobre el triunfo ante Ecuador en Quito que le dio el boleto al Mundial.Mascherano sostuvo que "no está eufórico" por la clasificación y dijo que este final "llevó una tensión muy diferente a lo que significa jugar una final del mundo". Sobre la importancia de Messi, a quien había definido como el dueño de este deporte, profundizó el concepto: "No es de Argentina, es patrimonio del fútbol. Es como los grandes artistas, pertenece a los que pagan una entrada para ver fútbol". Mascherano dijo que entiende que "haya gente que no crea que esté capacitado para jugar en la Selección", en referencia a los cuestionamientos que recibió desde un sector de la prensa. "Lo que no puedo aceptar es que digan que yo armo una estrategia para decidir qué cosas se hacen y qué cosas no en la Selección. Me dolió que dijeran eso", declaró en una nota que brindó a TyC Sports.En tanto, opinó que Jorge Sampaoli "pretende un juego arriesgado, valiente, que no era fácil de lograrlo en la situación en la que estábamos". "Por eso buscó variantes para sacar los resultados. Creo que en el juego fuimos superiores a los cuatro rivales", dijo en referencia a los tres empates ante Uruguay, Venezuela, Perú y la victoria ante Ecuador.Por último, indicó que "Argentina perdió tres finales por pequeños detalles", al manifestarse sobre los dos partidos ante Chile por las Copas Américas y el duelo ante Alemania, en Brasil 2014.FUE OPERADO GAGOEl mediocampista de Boca y la Selección argentina Fernando Gago fue operado "con éxito" de su lesión en la rodilla derecha, que le demandará entre seis y ocho meses de recuperación. "Gago fue operado ayer con éxito de la ruptura de ligamento cruzado anterior, lateral medial y menisco externo", publicó la cuenta oficial de la Selección argentina alrededor de las 18:00 para llevar tranquilidad a los hinchas "xeneizes".