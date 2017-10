Teletón por damnificados de los huracanes

Miami, 13(AFP-NA). - Artistas de la talla de Marc Anthony, Jennifer López, Ricky Martin, Alejandro Sanz y Stevie Wonder actuarán el sábado en una teletón por los damnificados de los huracanes que azotaron el Caribe y el sur de Estados Unidos en los últimos dos meses.Algunos desde Miami y otros desde Los Angeles, los artistas recaudarán fondos para proveer alimentos, refugio, medicinas, energía eléctrica y comunicaciones a las áreas afectadas por tres catastróficos huracanes consecutivos, informaron los organizadores el miércoles en un comunicado.Entre agosto y septiembre, los huracanes Harvey, Irma y María arrasaron zonas del sur de Estados Unidos y México y dejaron gran devastación en las islas del Caribe, particularmente en Dominica, con 17.000 habitantes, y Puerto Rico, con 3,4 millones.En el estadio Marlins Park de Miami actuarán, entre otros, Marc Anthony, Gente de Zona, Nicky Jam, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz y Daddy Yankee.Mientras, en un escenario del canal NBC en Los Angeles, la cantante de origen puertorriqueño Jennifer Lopez y el beisbolista dominicano Alex Rodriguez serán los anfitriones del programa en el que participarán estrellas del cine, la televisión y la música.Entre ellos figuran Ricky Martin, Demi Lovato, Gwen Stefani, Stevie Wonder y Jamie Foxx.La teletón, titulada "One Voice: Somos Live!", se difundirá simultáneamente la noche del sábado en NBC y los dos principales canales hispanos de Estados Unidos: Univisión y Telemundo.Las entradas del concierto en Miami cuestan entre 15 y 50 dólares.