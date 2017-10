Victorias de Libertad y CAI

Dos de los tres encuentros programados por los play offs del torneo Oficial de primera división "Carlitos Turati" se jugaron anoche. En el comienzo de estas series de cuartos de final, Libertad de Sunchales derrotó como local a Peñarol por 94 a 75, mientras que Independiente hizo lo propio ante 9 de Julio por 67 a 58.El partido entre Argentino Quilmes y Unión de Sunchales no se disputó debido a que el equipo visitante no presentó los carnets habilitantes. Pasa a Tribunal de Penas.En la noche del miércoles, Atlético había derrotado en el Gimnasio Lucio Casarín a Sportivo Ben Hur por 58 a 48 (28 a 24 al cabo del primer tiempo), quedando a una victoria de meterse en las semifinales. En un duelo de bajo goleo, Matías Pecantet (13 puntos) fue el goleador celeste, mientras que Tadeo Mire aportó 12 y Jonatan Faber 11. Por el lado de Ben Hur aportaron 14 puntos Hernando Aveldaño y José Mariotta.COMO SIGUELos play offs continuarán el domingo con una llave y el lunes con los restantes encuentros:9 de Julio vs. Independiente;Sportivo Ben Hur vs. Atlético;Peñarol vs. Libertad de Sunchales.Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes.