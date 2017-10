Loteo Aragno: voto dividido por medidores

El Concejo Municipal aprobó el pedido al Ejecutivo para que haga las gestiones que permitan a los vecinos que habitan el denominado Loteo Aragno acceder a medidores y con ello, a energía eléctrica. Pero fue con una votación dividida: le dio el OK la oposición, mientras que los ediles del PJ se abstuvieron, reclamando mayor debate. La postura intermedia no coincidió con la del Presidente del Concejo, Silvio Bonafede, que había condenado al proyecto en los medios.Lisandro Mársico justificó el pedido diciendo "el oficialismo antepone la ordenanza que habilita la expropiación para negar el pedido. Pero ese mismo instrumento reconoce el asentamiento y que se deberían atender situaciones particulares. El Municipio reconoce que existe una irregularidad. O se los saca a un lugar más seguro, con condiciones dignas o se les otorga un servicio como es la energía". Aclaró que el servicio no establece derecho de propiedad alguno sobre el terreno y recordó que el decreto Nº 39.813 de 2014 permitió que se conecten al servicio 5 familias del sector. "¿Por qué a algunos sí y a otros no? Se viola el principio constitucional de igualdad", remarcó Mársico."Se pueden observar tres situaciones: las familias contempladas por el decreto, una persona que no se enganchó con nadie y vive sin energía eléctrica y una beneficiada que le da energía a más de 10 familias en condiciones de precariedad", relató el demoprogresista.El PRO entendió que debía estar "lo social por encima de lo legal". Enrico planteó que si fuera una ordenanza, se abstendría, pero votó a favor porque solo era un pedido. El PJ, por su parte, entendió que quedaban algunas dudas sobre si transitar este camino no habilitaba a que el Municipio se haga cargo de más reclamos de este tipo. Y decidieron abstenerse.