Bonfatti comparó la elección de Macri con la de Hitler y debió pedir perdón

El exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti generó ayer una muy fuerte polémica al afirmar que "el pueblo se equivocó con (Adolf) Hitler y ahora se equivoca con (el presidente Mauricio) Macri", y tuvo que disculparse ante las duras críticas del oficialismo, que lo acusó de "despreciar la memoria de la Shoá"."De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca. Pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri", sostuvo el presidente del Partido Socialista y de la Cámara de Diputados de Santa Fe, durante una charla en el teatro del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario que se efectuó el martes y que fue publicada por diario La Capital.Tras esa frase, Bonfatti fue duramente cuestionado por dirigentes oficialistas como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el diputado nacional de Cambiemos y exvicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff.El exgobernador de Santa Fe se disculpó poco después a través de la red social Twitter con el Presidente y con la comunidad judía por sus palabras, aunque no pudo evitar una catarata de críticas que incluso puede afectar la imagen del candidato del oficialismo santafesino, Luis Contigiani, quien estaba a su lado en el momento en que vertió estas polémicas declaraciones.El propio gobernador, Miguel Lifschitz, no tuvo más remedio que marcar sus diferencias con Bonfatti, con quien ha tenido disidencias en el marco del socialismo.Luego de que trascendieran los dichos de Bonfatti, Peña expresó su "más profundo repudio a las declaraciones de Bonfatti" y consideró que "reflejan un desprecio por la memoria de la Shoá y por el pueblo argentino". "Esperamos su retractación y un repudio del Gobernador Lifschitz y de todo el Frente Progresista", concluyó el ministro coordinador del Gobierno mediante su cuenta de Twitter.A su turno, Bergman sostuvo que "el que se equivoca es Bonfatti, no el pueblo que vota" y agregó: "Comparar a Macri con Hitler habla de Bonfatti, un salvaje que banaliza la Shoá, profana así la memoria de millones de víctimas del nazismo y subestima a los argentinos que apoyan el cambio en una provincia que está como está por quienes la gobernaron".En tanto, Wolff consideró que la frase del santafesino "es grosera, grotesca", al tiempo que advirtió que "en campaña no vale decir cualquier cosa" y señaló: "Para mejorar su ignorancia lo invité al Museo del Holocausto así lo entiende y no lo banaliza". "Respecto de tratar de mejorar su exposición al ridículo no tengo una solución para darle. Con las comparaciones del Holocausto hay que tener mucho cuidado. Es tan ridículo lo que ha dicho que es patético, da vergüenza ajena", fustigó el diputado.En medio de la ola de críticas, Bonfatti señaló: "Jamás fue mi intención la de comparar al régimen nazi con un gobierno democrático. Si mis expresiones fueron mal formuladas, pido disculpas". Sostuvo que "cuando leí el diario esta mañana -fue título en La Capital- me puse muy mal, no fue mi intención en absoluto comparar a Hitler con Macri" a la vez que insistió en que "no es mi pensamiento, no es mi forma de actuar, ni mi práctica, y si me equivoqué en la forma en que lo expresé, no dudo un minuto en pedir disculpas"."En primer lugar, al Presidente de la Nación @mauriciomacri por su investidura. En segundo lugar, a la Comunidad Judía porque sé perfectamente qué fue la Shoá y jamás la banalizaría. Lejos está de mi pensamiento y de mi forma de construcción política. Mis más sinceras disculpas", insistió.Al ser consultado sobre el contexto en que fueron sus dichos, Bonfatti explicó que "estaba hablando en una charla sobre la necesidad de reflexionar y pensar el voto y quienes son a mi entender quienes mejor pueden defender a Santa Fe y a todo lo que hemos logrado en esta provincia: defender a nuestras industrias, a nuestros trabajadores, a los jubilados, al modelo de salud, a la educación, en definitiva estaba llamando a cuidar a través del voto todos los derechos que hemos conseguido garantizar en nuestra provincia". En ese marco, el ex mandatario provincial hizo "un llamado a cuidar el voto, pero de ninguna manera fue mi intención comparar a Hitler con Macri".