Vuelco en el caso Rodríguez: en libertad será imputado hoy

Poco menos que sorpresiva fue la decisión del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, de suspender la audiencia imputativa oral y pública al jefe de la Unidad Regional V de Policía de Rafaela, Adrián Rodriguez, en una causa por “cohecho”, un par de horas antes de que esta se lleve a cabo. Al menos así calificaron la decisión no sólo LA OPINION sino casi todos los medios periodísticos de la provincia que se hicieron eco de lo ocurrido.Hubo incluso algunos que profundizaron más en la cuestión. Por ejemplo, el periodista santafesino de radio LT 9, Germán Dellamonica,‏ publicó en su cuenta de Twitter textualmente que, “un comisario santafesino detenido acusado de pedir coimas. Amenaza con dar nombres de políticos involucrados. Queda libre. Total normalidad”, publicó.La sorpresa llegó en horas del mediodía -a las 13:50- cuando el fiscal Apullán comunicó a la defensa que ordenaba la libertad de Rodríguez por lo que lo citó a concurrir al Ministerio Público de la Acusación (MPA) hoy para así realizar la audiencia de imputación, consignaron fuentes oficiales de Prensa del MPA a LA OPINION.Rodríguez ya había sido trasladado ayer a la ciudad de Santa Fe y alojado en la Guardia de Infantería dependiente de la Unidad Regional I a la espera de la audiencia imputativa que nunca se hizo.En la misma audiencia se preveía considerar además las medidas cautelares, como ser la posible prisión preventiva del jefe policial investigado por una causa de "cohecho".Lo cierto es que la audiencia imputativa que se iba a realizar a las 17:00 de ayer fue cancelada por orden del Fiscal Regional de Santa Fe; aunque según confirmó a Diario Uno el abogado particular de Rodríguez, Ramiro Díaz Duarte, el jefe policial de Rafaela será imputado en estado de libertad, en una audiencia imputativa que está prevista para la jornada de hoy, a partir de las 18:30, en la sede del MPA santafesino -1º de Mayo al 2800- donde el mismo Rodríguez deberá presentarse junto a su abogado Díaz Duarte.La especie pudo ser confirmada por este Diario a través de Prensa del MPA santafesino: hoy a las 18:30 en la sede de la Fiscalía Regional 1, a puertas cerradas, el fiscal que instruye la causa, Roberto Apullán, le atribuirá a Rodríguez los delitos por los cuales ordenó su detención el lunes pasado en esta ciudad de Rafaela, donde presta servicios en la actualidad.Según indicó el defensor Díaz Duarte, el mismo Rodríguez prestará declaración sobre los delitos por los que se encuentra siendo investigado, como dijimos, a puertas cerradas y sin acceso de la prensa.Con el jefe policial ya imputado por un hecho delictivo y dado inicio la investigación penal preparatoria -en estado de libertad- la pregunta obligada es la del futuro de Rodríguez en su puesto. ¿Volverá a ocupar el sillón de Jefe de la Unidad Regional V?LA OPINION dialogó también en la víspera con fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que dijeron no saber nada sobre el tema por el momento. Situación más que comprensible analizada desde el punto de vista de que el propio Ministro del área es quien aún todavía no tomó la posta ni hizo ningún comentario público sobre la situación del alto jefe policial.La competencia en cuanto al futuro del Jefe policial está en manos del propio Ministerio de Seguridad que deberá definir si un policía imputado y en etapa de investigación penal preparatoria puede o no volver a ocupar su puesto jerárquico.La Fiscalía Regional 1 no entiende en ese tema. Podrá investigarlo judicialmente, pero no definir si seguirá o no siendo Adrián Rodríguez jefe de la Unidad Regional V con asiento en Rafaela.Muchos interrogantes para tan pocas -o ninguna- respuesta.Alrededor de las 15 de la víspera, dos horas antes de que se realice la frustrada imputación a Rodríguez en los tribunales de Santa Fe, programada para las 17, la oficina de Prensa del MPA dio a conocer un comunicado oficial anunciando la cancelación de la audiencia entre otros puntos.La orden de libertad fue en base a una "instrucción" emitida por el propio fiscal Regional, Carlos Arietti, quien en sus facultades, ordenó se disponga la liberación del jefe policial.La declaración oficial, habla de esa “instrucción” y dice lo que sigue.“En relación a la causa en la que se encontraba detenido el exjefe de la Unidad Regional V (Rafaela) de la policía, el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arietti, emitió durante la mañana de hoy (por ayer) la Instrucción Particular número 4/2017. En la misma, instruye a los fiscales que llevan el caso, a que continúen con la Investigación Penal Preparatoria (IPP) con el imputado en libertad”.Y explica: ”El dictado de instrucciones particulares es parte de las funciones que tienen los Fiscales Regionales, según lo establecido en los artículos 18 (inciso 2) y 32 (segundo párrafo) de la ley provincial 13.013 de creación del Ministerio Público de la Acusación. El artículo 18 (inciso 2) establece que “corresponden a los fiscales regionales, en el ámbito territorial asignado, los siguientes deberes y atribuciones: 2. Impartir instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz, propendiendo al uso de nuevas tecnologías y promoviendo la coordinación interinstitucional con otras agencias públicas o privadas”.Finaliza: “Por su parte, el artículo 32 (segundo párrafo) establece que “los fiscales regionales también podrán impartir directivas fundadas en orden a un asunto determinado. Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación controlarán el desempeño de los funcionarios jerárquicamente inferiores y de quienes los asistan”.