Macri aseguró en Santa Fe que lo peor ya pasó

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "lo peor ya pasó" y resaltó que "ahora lo que viene es menos impunidad frente a la corrupción", al tiempo que bregó por "una Argentina que sea verdaderamente federal y no sólo un discursito".Tras encabezar una reunión de coordinación de Gobierno y compartir un asado con los trabajadores que están transformando en una plaza un sector de la Residencia de Olivos, el mandatario se trasladó hasta la ciudad de Santa Fe para recorrer un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades de (NIDO) junto al intendente local y presidente de la UCR, José Corral.A escasos once días de las elecciones generales, el jefe de Estado está confiado en poder obtener un triunfo en la provincia de la bota y revertir la derrota que sufrió Cambiemos ante el Frente Justicialista por poco más de 15 mil votos.Luego, cruzó hacia Entre Ríos para encabezar un acto junto a vecinos en el Club Independiente de la ciudad de La Paz, en donde respaldó a los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos."Lo peor ya pasó y ahora viene menos inflación, menos desigualdad, menos impunidad frente a la corrupción", sostuvo el líder del PRO, quien subrayó que los argentinos "necesitaban tomar coraje y decir basta, ser protagonistas".Asimismo, Macri pidió trabajar por "una Argentina verdaderamente federal" y agregó: "Para que eso sea de verdad y no sea sólo un discursito tiene que haber trabajo en cada rincón del país, que permita que no se tengan de ir del pueblo a la ciudad".En la provincia gobernada por el peronista Gustavo Bordet y en donde Cambiemos obtuvo un contundente triunfo en las PASO, el Presidente remarcó que llevan "20 meses trabajando juntos" y afirmó que el Gobierno va "por el camino correcto".CORRAL PAPERSEn diálogo con la prensa, una vez que Macri ya había partido, Corral sintetizó lo charlado con Macri. “Siempre conversamos los temas de la ciudad. Esta vez me preguntó por el tema de las cooperativas pero me lo dijo solidariamente porque él tuvo muchas operaciones en su contra, muchas campañas negativas”, dijo el intendente de Santa Fe en relación a las denuncias conocidas como Corral Papers.“(Macri) me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Vamos a dar una respuesta que es muy clara”, expresó Corral en una rueda de prensa y atribuyó las denuncias “al kirchnerismo, que está muy nervioso”, según lo publicado por Rosario3.com.“Hay una denuncia penal de un concejal kirchnerista en medio de la campaña. Esto es porque el ladrón cree que son todos de su condición”, añadió el intendente de Santa Fe y presidente de la UCR quien dijo sentirse orgulloso del programa por el cual se lo acusa de desviar fondos con fines políticos.