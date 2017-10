En Atlético, felicidad plena tras lograr el primer triunfo en casa

Es un torneo corto el de la, de 25 fechas (ya quedan 21), y es por eso que la localía toma vital importancia cuando se pretende estar peleando en los primeros puestos. Alcanzar uno de los dos ascensos. Es por eso que el juego del pasado lunes, más allá que recién van cuatro fechas, tomaba vital importancia para los dirigidos por Lucas Bovaglio, mucho más cuando había perdido en el debut ante Los Andes. Es por ello que en el plantel de, ya con el triunfo consumado ante Estudiantes de San Luis (2 a 0), el ánimo está totalmente renovado y con plena confianza para lo que viene.porque hemos tenido varias situaciones como para poder ampliar el marcador antes y no lo pudimos hacer, pero en líneas generales, con muchas cosas para mejorar pero vamos por el camino correcto”, apuntó, autor del primer gol con el cual la ‘Crema’ abrió el camino del éxito.“El equipoy si queremos estar en el lote de arriba de local no podés dejar pasar los puntos, por eso estamos muy contentos con el triunfo”, destacó el goleador de Atlético, con dos tantos en cuatro presentaciones.-Todos los partidos en Nacional B, generalmente, son como se dio en el PT, con equipos que se plantan atrás, más en nuestra cancha que por ahí es algo más chica de lo normal, que es difícil entrar y nosotros por insistencia y aprovechando los errores del rival sacamos esa ventaja que necesitábamos y lo terminamos justificando cuando hicimos el 2 a 0.-Cuando la pelota sale para el lado del arquero veo que el central y el arquero dudan. El arquero pensó que la pelota iba a llegar antes, gracias a Dios pude llegar yo antes que la agarre, la pude puntear, me termina cometiendo penal pero la pelota estaba ahí y por suerte pude empujarla y hacer el gol que fue importante para el equipo. Siempre rescato lo mismo, es importante para el equipo pero que lo haga cualquiera al gol, sirvió para sacar esa ventaja que necesitábamos.-Seguro, obviamente que te da cierta tranquilidad el resultado a favor, creo que en ese sentido quizás hubiésemos podido manejar mucho mejor la pelota, lo hicimos muy de ida y vuelta en querer ampliar el marcador y teníamos que tener algo más de paciencia para tenerla porque los espacios iban a aparecer, ellos necesitaban empatar y por momentos lo hicimos bien y también hay cosas por mejorar.- Bien, jugué casi toda mi carrera con otro delantero a mi lado, también me tocó hacerlo como veníamos haciéndolo lo que también lo tenemos bastante aceitado y entrenado porque hace bastantes partidos que venimos trabajando (en relación al 4-3-3), en el club que yo estaba anteriormente (Talleres) también se jugaba de la misma manera, a mí me resulta indiferente.-Si, tuvimos un buen acompañamiento, tanto de Maxi (Casa), como de los volantes que se sumaban y eso es fundamental sea cual fuera el sistema, estamos contentos y esperemos seguir progresando como equipo que es lo más importante.-Estábamos muy dolidos por haber perdido con Los Andes un partido en el cuál mínimamente tendríamos que haber empatado porque había sido un partido parejo; contento también por haber ganado, era fundamental para nosotros y ahora a pensar en Santamarina y en ir a buscar un buen resultado que para nosotros sería el triunfo y de esa manera seguir prendidos ahí arriba, que es la idea, no perderle pisada al lote de los cuatro o cinco primeros y venimos bien.