¿Qué rivales le pueden tocar a Argentina?

El próximo 1 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial Rusia 2018, en Moscú, pero ya muchos se preguntan qué rivales le pueden tocar a la selección argentina, que logró una histórica clasificación en Ecuador.Si bien aún nada estará confirmado, ya hay un panorama de los posibles rivales que le pueden tocar al equipo conducido por Jorge Sampaoli. La cuenta de Twitter Mister Chip, especializada en estadísticas deportivas, realizó el ordenamiento de los cuatro "copones" del sorteo.Cabe aclarar que lo hizo en base a que, supuestamente, los cabezas de serie de los repechajes ganarán y no habrá "sorpresas".Teniendo en cuenta que no se pueden juntar en el mismo grupo equipos de la Conmebol, Argentina y Brasil tendrán sí o sí como uno de sus rivales a España o Inglaterra o Italia o Suiza o México. O sea, uno de esto cinco serían rivales de la Albiceleste en la fase de grupos.Un "grupo de la muerte" para Argentina podría ser junto a España, Croacia y Nigeria. Igual, por ahora no hay confirmaciones.