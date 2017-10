Expectativas ante el inicio de la siembra de soja de primera

En la última semana, la mayor cantidad de horas sol y la ausencia de precipitaciones, favorecieron el escurrimiento superficial de los excedentes hídricos, la transitabilidad de los caminos de tierra y la reanudación de los procesos de siembra de maíz de primera, arroz y girasol, el cual llegó a su final, destaca el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe que difunden cada miércoles la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción.En el área que constituyen los departamentos del norte, el pasado domingo se manifestó inestabilidad y precipitaciones de baja intensidad.De acuerdo al relevamiento, se continuaron realizando aplicaciones de herbicidas en lotes para la futura siembra de soja y algodón; las que están próximas a su comienzo y con expectativas porque para los dos cultivos se estimó un incremento de la superficie que se sembraría.La condición sanitaria que se presentó hasta la fecha en los cultivos implantados fue buena, continuándose con las tareas de seguimiento y monitoreo, con mayor intensidad, en los trigos por fusariosis.En el caso del trigo, las condiciones ambientales de alta humedad ambiente durante varios días y en las etapas reproductivas en que se encontraron los cultivares, la fusariosis, roya amarilla y anaranjada, fueron las mayores preocupaciones y el continuo monitoreo ante cualquier situación anómala o ataque. En este caso, se han realizado aplicaciones a tiempo y con buenos resultados.Consecuencia de lo enunciado, más los eventos de la semana pasada los cultivares presentaron estados de bueno a muy buenos en un 75 %, con algunos lotes excelentes, un 20 % bueno y el 5 % restante regular, explica el informe del SEA.Con respecto al girasol, el proceso de siembra ha llegado a su fin, con interrupciones por las precipitaciones que se registraron en las últimas semanas, que hicieron muy lenta su finalización. Con una intención de siembra de 119.000 ha para el ciclo campaña 2017/2018, la superficie sembrada cubrió aproximadamente 117.800 hectáreas, unas 8.800 Has. más que la campaña anterior.El crecimiento y desarrollo fue normal con buena disponibilidad de agua útil en los suelos, en toda el área sembrada.Los lotes de girasol con sectores encharcados e inundados en los departamentos del centro de la provincia, se fueron recuperando durante la semana, facilitado por el escurrimiento superficial y drenaje interno de los suelos. Asimismo, se siguieron observando en algunos lotes, la presencia mildiu (Plasmopara halstedii), con diferentes proporciones de daños en el cultivo, realizándose aplicaciones y controles.En relación al maíz temprano, el grado de avance de la siembra estuvo en el orden del 93%, representando aproximadamente 73.000 ha de la superficie total bajo intención de siembra para este ciclo campaña 2017/2018, que sería de 78.500 ha. Las buenas condiciones ambientales registradas en un par de días de la semana, permitieron que la siembra avance 7 puntos, en particular en los departamentos del centro y sur.Por otra parte, no se detectaron problemas de germinación y de sanidad hasta la fecha, mientras que en los cultivares con estado fenológico V4 continuaron realizándose fertilizaciones nitrogenadas, en particular en los departamentos del centro y norte del área.