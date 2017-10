9 de Julio espera por Góngora

El plantel de 9 de Julio se movió futbolísticamente en la tarde del miércoles, de cara al importante encuentro del domingo, a las 17, como local ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto por la 14ª fecha de la Zona B Litoral Sur.El entrenador Maximiliano Barbero preservó en el entrenamiento a Hugo Góngora, que arrastra una molestia física y será evaluado en el correr de la semana, tratando de que llegue de la mejor forma al partido. En la práctica lo reemplazó Martín Pelossi, pasando Guillermo Funes al sector derecho del medio campo.No obstante, de cara al compromiso ante los venadenses, no habría que descartar el ingreso de Andrés Origaen por Kevin Muñoz, una variante que en los entrenamientos y en los encuentros del torneo, viene utilizando el entrenador.Entre este jueves y viernes se tendrá un panorama más claro, en virtud de como evoluciona el volante sunchalense.AL FINAL, LEDESMA EN RIVADAVIARivadavia llegará con muchos problemas a visitar a 9 de Julio el domingo. Finalmente no será Maximiliano Nardoni el entrenador, ya que a último momento rechazó la oferta del club tras el alejamiento de Marcos Gutiérrez y seguirá en Belgrano de San Nicolás.El nuevo técnico es Eduardo Ledesma, que ya pasó por Rivadavia, que en las últimas horas desafectó a cinco futbolistas por motivos presupuestarios, aunque ninguno de los que habitualmente forman parte del once titular.LA PROGRAMACIONEsta es la programación de la 14ª fecha del torneo Federal B:, Ricardo Gómez (asistentes Pablo Latorre y Guido Vázquez, todos de Paraná);, ADIUR de Rosario vs. Tiro Federal, Silvio García (Rosario); Unión Totoras vs. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, Gonzalo Barrios (Esperanza);, Enzo Silvestre (asistentes Diego Masiello y Lucas Muga, todos de Santa Fe)., Coronel Aguirre vs. Atlético San Jorge, Roberto Franco (asistentes Ariel Gorlino y Gonzalo Hidalgo, todos de Rafaela).