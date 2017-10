Bovaglio define el equipo

El plantel profesional de la ‘Crema’ trabajó en la mañana de ayer y Lucas Pittinari lo hizo de manera diferenciada ya que aún no se recuperó de una molestia muscular y en principio, sería la única duda en el once inicial de cara al encuentro del sábado, 20:30, ante Santamarina en Tandil.Emiliano Romero y Enzo Gaggi son los otros dos futbolistas que arrastran molestias, menores, pero no tendrán inconvenientes para estar a disposición del DT. Hoy, Atlético de Rafaela volverá a trabajar por la mañana y Lucas Bovaglio desarrollará un trabajo futbolístico en donde parará el equipo que utilizará el sábado.En principio, Nicolás Dematei regresa tras cumplir con la fecha de suspensión y sale Gianfranco Ferrero. El probable 11: Macagno; Blondel, Olivera, Brundo y Dematei; Gaggi, Romero, Pittinari y Velázquez; Casa y Klusener. Finalizado el entrenamiento de este jueves se confirmará la delegación que, por la noche, estará viajando con rumbo a Tandil.