Son 28 en la Liga Provincial

La Copa Santa Fe ya tiene a los participantes para su nueva edición. La Liga Provincial de mayores tendrá en esta campaña la cifra de 28 elencos, incluyendo tres representativos de la Asociación Rafaelina: Atlético, Ben Hur y 9 de Julio.Comenzará el 9 de noviembre con el juego inaugural, con reunión y sorteo el sábado 28. En breve se darán a conocer más fechas importantes y el formato definitivo del campeonato.Estos serán los participantes: El Tala, Sportsmen Unidos, Temperley, Talleres VGG (Rosarina); Sport Club, ADEO, Atlético Carcarañá, Club Campaña y Almafuerte de Las Rosas (Cañadense); Atlético, Ben Hur y 9 de Julio (Rafaelina); At. San Jorge, At. Sastre, Brown de San Vicente, CECI de Gálvez, At. María Juana y Trebolense (Oeste Santafesino); Argentino de Firmat (Venadense); Racing de San Cristóbal, Libertad Villa Trinidad, Unión San Guillermo, CACU de Ceres (Noroeste); Platense El Porvenir de Reconquista, Central San Javier (Reconquistense); Almagro de Esperanza, Rivadavia Juniors y Alma Juniors de Esperanza (Santafesina).SIGUEN LOS PLAY OFFSEl torneo Oficial "Carlitos Turati" de primera división de la ARB tendrá esta noche la continuidad de los play offs con tres series que disputarán sus primeros encuentros. Desde las 21, Libertad de Sunchales recibirá a Peñarol; a las 21:30 Independiente hará lo propio ante 9 de Julio y en el mismo horario, Argentino Quilmes será anfitrión de Unión de Sunchales.Al cierre de nuestra edición disputaban su primer duelo, Atlético y Ben Hur.