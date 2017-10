Compra de diez aeronaves PA-25 Puelche para trabajos agroaéreos

ROSARIO, 12. - En el marco de la celebración del 90º aniversario de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) hizo entrega de una carta de intención para la compra de diez aeronaves PA-25 Puelche II para trabajos agroaéreos.El presidente de FeArCA, César Antonietti, junto al presidente honorario de la institución, Orlando Martínez, y el presidente de la Cámara de Empresas Agroaéreas Cordobesas, Diego Martínez, fueron recibidos por el presidente de FADEA, Ercole Felippa, el vicepresidente, Fernando Sibilla, el gerente general, Juan Carlos Dewez y el responsable del Programa de Fabricación del Puelche, Eduardo Ruiz.Actualmente, existe una necesidad por parte de la aviación agrícola de reemplazar más de 400 aeronaves no específicas (aeronaves de uso general adaptadas para el trabajo aéreo), cuyos propietarios requieren de un avión con las características del Puelche producido por FADEA, que hoy prácticamente no tiene competidor en el mercado. De esta manera, y con el objetivo de auspiciar el desarrollo de la industria nacional, FeArCa junto a sus socios se han comprometido a la compra de estas primeras diez aeronaves.“A nosotros nos interesa muchísimo trabajar con FeArCa, porque son los clientes naturales, son los usuarios”, aseguró el presidente de FADEA y sostuvo que es importante para los socios poder encarar este negocio en conjunto que “es un proyecto que ayuda a FeArCa a disponer de mayor cantidad de aviones”. “FeArCa necesita aviones y nosotros necesitamos vender aviones”, finalizó.Por su parte, el presidente de FeArCa, César Antonietti, contó que “hace más de seis años que venimos a golpear las puertas de FADEA y se han dado cuenta de lo importante que es la aviación agrícola argentina, no sólo como camino hacia una producción más eficiente y segura y la mejor protección de nuestros alimentos, sino también en el plano industrial, FADEA como fabricante de un avión reconocido en el mundo entero”.“Toda negociación es ardua, pero a veces, es triste para un país tener los elementos en la mano y no darse cuenta de que los tiene. Los aeroaplicadores sueñan con un Puelche, que lo tiene FADEA, pero no conseguimos la financiación. ¿Cómo hacemos para, entre FADEA y FeArCa, que las personas inscriptas y confiables, logren la compra de un avión aeroaplicador nuevo?”, se preguntó. “En la pista se ven los caballos, lo puedo contestar en 40 a 60 días cuando se entreguen los primeros aviones que FeArCa requiere y FADEA promete, y ahí voy a decir que fue la mejor inversión como institución y fue el mayor acto de confianza y compromiso de una empresa del país, que necesita del país y trabaja para sus habitantes, industriales e inversores”. Asimismo, Antonietti, opinó: “La voluntad está y si se plasma va a ser un éxito no sólo de FeArCa y FADEA, sino de todos los argentinos, que apuestan para que esta empresa pase a ser el orgullo de los aeroaplicadores y la industria nacional y será la demostración cabal de que cuando se juntan los argentinos vamos a lograr un buen suceso y llegar a buen puerto con las ideas de lo que soñamos como país, grande, dispuesto a producir y, sobre todo, comenzando a trabajar, que es lo que de alguna manera habíamos olvidado con las políticas que se habían implementado”.En la reunión sostenida entre los directivos de ambas entidades se comenzó a tratar la financiación de las aeronaves, para ofrecer las condiciones más beneficiosas para las empresas miembro de FeArCa que deseen iniciar la renovación de su flota, esperándose la concreción de un plan de ahorro previo que se pondría en funcionamiento en un corto plazo.